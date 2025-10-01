Christian Jaros nya NHL-försök blir kortvarigt. Efter endast tre månader placeras tidigare Luleå-backen på waivers av Columbus Blue Jackets – med syftet att bryta kontraktet.

Christian Jaros i Luleå och NHL. Foto: Peter Skaugvold/Bildbyrån & Larry MacDougal via AP/Alamy

Efter tre år i Ryssland och KHL blev Christian Jaros, i juli, klar för en flytt tillbaka till Nordamerika. Nyheten kom lite som en överraskning med tanke på att backen lämnat NHL efter endast elva matcher i New Jersey Devils 2021/22. Ändå stod han plötslig där med ett ettårigt tvävägsavtal.



Nu, redan innan 2025/26-säsongen är igång, är Jaros kontrakt på väg att rivas.



Det är NHL-insidern Chris Johnston som under onsdagen delger nyheten att Columbus Blue Jackets valt att placera 29-åringen på waivers – med syftet att avbryta samarbetet.



Nu återstår det att se var slovaken väljer att spela sin hockey denna säsong.

Slog igenom i SHL och Luleå

Redan 2013 flyttade Jaros till Sverige för att spela i Luleå J18. Året därpå blev det SHL-debut och totalt 25 matcher i den svenska högstaligan. 2017 lämnade sedan Jaros Sverige för att slå sig in i NHL och Ottawa Senators.



Backen spelade sedan 94 NHL-matcher mellan 2017 och 2022 för Ottawa, San Jose Sharks och New Jersey Devils.

Source: Christian Jaros @ Elite Prospects