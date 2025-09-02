Efter 1 000 matcher i AHL – flyttar till Europa

Cal O’Reilly har samlat på si över 1 000 matcher i AHL.

Nu väljer den snart 39-årige centern att flytta till Europa för spel i schweiziska SCL Tigers.

Cal O’Reilly.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Med André Petersson och Flavio Schmutz på skadelistan väljer SCL Tigers att agera.

En minst sagt rutinerad ersättare hämtas nu in från AHL, då den snart 39-årige centern Cal O’Reilly skrivit på för klubben fram till slutet av oktober, meddelar klubben på sin hemsida.

Har spelat över 1 000 AHL-matcher

O’Reilly kommer närmast från spel i AHL-klubben Milwaukee Admirals, där han förra säsongen stod för 49 poäng (11+38) på 68 grundseriematcher. Den 38-årige centern är en av AHL:s mesta spelare genom alla tider, då han totalt samlat på sig 1 022 matcher under 18 säsonger i ligan. Med den noteringen är han åtta på listan över flest antal matcher i farmarligan genom alla tider.

För O’Reilly blir detta hans andra sväng i Europa. Säsongen 2012/13 spelade han i KHL med Metallurg Magnitogorsk, där han även inledde säsongen därpå innan han valde att lämna Ryssland för en flytt tillbaka till Nordamerika och spel i Utica Comets.

Storebror till NHL-stjärnan

Under sin karriär har 38-åringen spelat 145 NHL-matcher med Nashville, Phoenix, Pittsburgh, Buffalo och Minnesota.

O’Reilly är storebror till Nashvilles stjärncenter Ryan O’Reilly.