Förre SHL-spelaren stannar i KHL

Den tidigare SHL-spelaren Borna Rendulic blir kvar i KHL.

Den kommande säsongen spelar den förre Örebro-spelaren i Shanghai Dragons.

Borna Rendulic. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Efter att Borna Rendulic lämnade Örebro 2021 återvände han till tyska Adler Mannheim för spel i två säsonger innan han sommaren 2023 valde spel i KHL-klubben Sotji. Sedan dess har han även hunnit med spel i SKA St. Petersburg och Metallurg Magnitogorsk – och nu är den kroatiske skarpskytten klar för en fortsättning i den ryska ligan.

Via sin hemsida meddelar Shanghai Dragons att Rendulic skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

Shanghai blir Rendulics femte KHL-klubb i karriären, då han tidigare även spelat i Vitjaz Podolsk. I Shanghai får han den tidigare NHL-coachen Gerard Gallant, som prisades som NHL:s bästa tränare 2018, som tränare och blir lagkamrat med tidigare NHL-spelare som Aleksandr Burmistrov, Ryan Spooner och Adam Clendening.

Borna Rendulic blev poängkung i Örebro 2021

Förra säsongen delade Rendulic sin tid mellan SKA St. Petersburg och Metallurg Magnitogorsk, där han totalt producerade elva poäng (3+8) på 30 matcher i KHL.

Under sin enda säsong i SHL med Örebro (2020/21) stod den kroatiske landslagsmannen för 38 poäng (17+21) på 49 matcher och delade på den interna poängligasegern med Robin Kovacs.

Till den kommande KHL-säsongen återfinns tre svenskar i form av Fredrik Claesson, Robin Press och Dmytro Timashov.

Source: Borna Rendulic @ Elite Prospects