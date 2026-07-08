Bobbo Petersson i Södertälje.

Foto: Andreas Sandström / Bildbyrån.

Bobbo Petersson tog en paus från hockeyn under säsongen 24/25 av familjeskäl. Han skrev sedan på för Marseille inför den gångna säsongen och blev direkt assisterande kapten. Det blev också åtta poäng på 39 matcher från svenskens klubba. Nu står det även klart att 34-åringen blir kvar i den franska klubben en säsong till.

Under onsdagen meddelar Marseille att parterna är överens om ett nytt kontrakt

Det blir därmed andra säsongen i klubben för den tidigare SHL-backen. Han gör nu sin fjärde säsong utomlands efter att tidigare ha spelat i Finland och Österrike.

I övrigt har backen haft en lång karriär i Sverige. Där blev det 256 matcher i SHL, och 27 i SM-slutspelet. Han har även närmare 200 matcher i Hockeyallsvenskan på meritlistan. Det för klubbar som Örebro, Karlskrona, Djurgården och Södertälje.

Bobbo Petersson får i Marseille Luc Tardif som huvudtränare. Son till IIHF-presidenten med samma namn. I laget finns också svensken Albin Nilsson.