Beskedet: Begärs i konkurs

Sparta Sarpsborg meddelar i ett pressmeddelande på sin hemsida att styrelsen beslutat sig för att begära klubben i konkurs.

Beslutet är enhälligt i styrelsen och konkursansökan kommer att lämnas in till tingsrätten under dagen.

"Det är med stor beklagan vi konstaterar att det inte har varit möjligt att hitta en lösning som säkerställer fortsatt verksamhet. Detta är en mycket sorglig dag för Sparta och för alla som under åren har lagt ner tid, engagemang och resurser i klubben", skriver klubben i ett uttalande.

Fanns planer på storsatsning

Enligt norska TV2 har klubben under en längre tid kämpat med sin likviditet och en ständigt ökande skuldsättning.

Så sent som hösten 2025 lanserade klubben emellertid en storslagen plan för att återvända till toppen av norsk hockey, där flera investerare var redo att skjuta till pengar som var öronmärkta för en guldsatsning till klubbens hundraårsjubileum 2028.

Tre svenska spelare i laget

Enligt TV2 kommer inget lag att ersätta Sparta Sarpsborg i den norska högstaligan, som således kommer att spelas med nio klubbar i stället för tio.

I laget återfanns den här säsongen tre svenska spelare i form av Anton Gradin, Victor Öhman och Magnus Eisenmenger. I ledarstaben återfinns målvaktstränaren och assisterande tränaren Peter Andersson och huvudtränare för klubben är den tidigare SHL-backen Jonas Holøs.