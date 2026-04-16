Skadeproblem har gjort att Andreas Thuresson inte spelat en match sedan säsongen 23/24. Och nu meddelar den tidigare SHL-profilen att karriären är över.

Så sent som säsongen 2022/2023 vann Andreas Thuresson poängligan i tyska DEL. Vad vi inte visste då var att det skulle bli hans sista hela säsong i karriären. Säsongen därpå kunde han bara spela 28 matcher på grund av en skada – och den kunde han aldrig ta sig tillbaka ifrån.

Thuresson hade kontrakt förra säsongen också, men kom inte till spel. Och den här säsongen tvingades han också sitta vid sidan av. Nu meddelar han på Instagram att karriären är över.

”Inte riktigt så jag hade föreställt mig att det här kapitlet skulle sluta, men efter 20 år i sporten har jag tvingats avsluta min karriär på grund av en skada”, skriver han.

Var en stjärna i SHL – spelade VM med Tre Kronor

Thuresson har spelat 25 matcher i NHL, 350 i AHL och var en bärande spelare i såväl Brynäs som Malmö i SHL. Han hade också en säsong i HV71. Utöver det har den ofta mustaschprydde forwarden spelat i KHL, Schweiz – men framför allt i Tyskland där han var en stor stjärna i både Schwenninger Wild Wings och Kölner Haie.

Den idag 38-årige profilen gjorde också en VM-match med Tre Kronor.

”Hockeyn har gett mig mer än jag någonsin kunde drömma om som barn – att spela i NHL, representera Sverige i VM och tävla i ligor runt om i världen. Den har tagit mig över kontinenter och gett mig vänskaper, upplevelser och minnen som jag kommer bära med mig resten av livet. Den här sporten har format mig, utmanat mig och gett mig ett syfte under så många år, och att lämna den är inte lätt. Men jag är otroligt tacksam för allt den har gett mig”, skriver han.

