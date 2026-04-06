Amil Krupic delade ut en ful crosschecking i ansiktet på landsmannen Jacob Andersson.

Nu straffas Krupic med fyra matchers avstängning i Norge − mitt under finalserien.

Amil Krupic stängs av i fyra matcher efter fula tilltaget på Jacob Andersson.

Det var i lördagens första finalmatch mellan Storhamar och Frisk Asker som incidenten inträffade.

Frisk Askers svenske back Jacob Andersson hamnade på knä och då kommer landsmannen Amil Krupic, i Storhamar, och delar ut en ful crosschecking rakt i munnen på Andersson. Krupic använder klubben och trycker den i ansiktet på Andersson samtidigt som använder sin kropp för att trycka in Andersson mot sargen. Tilltaget har lett till stor ilska i Norge men lämnades utan bestraffning under matchen i lördags. Frisk Asker vann sedan den första finalen med 3-2.

Enorm seier på Hamar av Frisk. Voldsmannen fra Malmø fornekter seg ikke. Få han Krupic langt bort. 👋 #2hockey pic.twitter.com/uoYQ1WvYCh — Daniel Vassbund (@Smoothedan) April 4, 2026

Under måndagen tränade Storhamar för första gången efter den första finalen och då saknades Amil Krupic på isen. Storhamar hänvisade då till att Krupic hölls utanför laget i väntan på ”interna möten” som skulle hållas av styrelsen under dagen. Enligt uppgifter ska Storhamar till och med ha övervägt att sparka Amil Krupic från klubben efter det fula tilltaget.

Amil Krupic stängs av efter fula smällen

Senare under måndagen har disciplinnämnden i det norska hockeyförbundet sedan kommit med sitt beslut. Amil Krupic stängs av i fyra matcher för den fula crosscheckingen på Jacob Andersson. Storhamar lägger sedan ut ett uttalande på sin hemsida där de menar att de tycker att straffet är korrekt samt att Krupic kommer att stanna i klubben.

Amil Krupic uttalar sig också på Storhamars hemsida och ber om ursäkt efter tjuvsmällen.

− Jag är väldigt ledsen för det som hände. Det var aldrig min avsikt att skada motståndaren. Jag ber Jacob Andersson, mina lagkamrater och klubben om ursäkt, säger Krupic.

Avstängningen innebär att Amil Krupic riskerar att missa resten av finalserien ifall något av lagen skulle vinna med 4-1 i matcher, eller ifall Frisk Asker vinner med 4-0 i matcher. Ifall det dock skulle bli en sjätte match kan Krupic vara tillgänglig för spel igen. Amil Krupic har tidigare i sin karriär spelat 282 matcher i HockeyAllsvenskan för Malmö, Kristianstad, Vita Hästen, AIK, Södertälje och Västerås. Han har även spelat SHL-hockey med Växjö Lakers.

Under årets säsong gjorde Amil Krupic 37 poäng på 44 matcher och vann backarnas poängliga i Norge. Hans +42 var också bäst i hela ligan. Under slutspelet har han gjort åtta poäng på tio matcher innan avstängningen.

