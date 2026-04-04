Svenskbusen kom undan – med grovt tilltag

På lördagen stod svenskbusen Amil Krupic, 30, för en tackling som blev uppmärksammad.

Detta för sitt Storhamar i första finalmatchen i den norska ligan mot Frisk Asker (förlust med 2–3).

Amil Krupic, tidigare i SSK, stod för en tackling som uppmärksammades på sociala medier. Foto: Bildbyrån/X

Amil Krupic lämnade svensk hockey efter semifinalsförlusten i match sju mot Djurgården med sitt Södertälje förra året. Med Storhamar har han under sin första säsong nått hela vägen till final.

Detta efter att ha gjort hela 37 poäng på 44 grundseriematcher. I slutspelet har han levererat åtta poäng varav två mål. Men nyckelspelaren är nu i rampljuset av allt tråkigare anledning.

I lördagens förlust i första finalmatchen i serien mot Frisk Asker (2–3), stod han för en tackling som spreds på sociala medier. 30-åringen förde klubban i hög fart och träffade sin motspelare på halsen och han slog i mot sargen.

Tilltaget bestraffades inte i matchen.