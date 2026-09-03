Tvingas till operation – blir borta länge

Adam Brodecki.

Den schweiziska andradivisionsklubben Visp meddelar via sin hemsida att lagets svenske forward Adam Brodecki blir borta en längre tid. Brodecki har under säsongsupptakten genomgått flera läkarundersökningar och nu meddelar Visp att det kommer att krävas en operation för att på bukt på hans knäskada.

Klubben meddelar att operationen kommer att genomföras i mitten av september och att Brodecki väntas bli borta till december.

Den Tre Kronor-meriterade forwarden har spelat i Visp sedan december 2024 och stod förra säsongen för 45 poäng på 46 grundseriematcher i den schweiziska andraligan. Med den noteringen slutade han på en andraplats i lagets interna poängliga.

Har spelat i sex SHL-klubbar

31-åringen har under sin karriär spelat 361 matcher i SHL för Brynäs, Växjö, Linköping, Malmö, Frölunda och Luleå. Utomlands har Brodecki, utöver Visp i den schweiziska andraligan, testat på spel i finska ligan med JYP och HPK samt i den tjeckiska ligan med Kladno. Säsongen 2018/19 spelade Brodecki fyra landskamper med Tre Kronor.

I den schweiziska andraligan återfinns den här säsongen sju svenskar, däribland Jacob Nilsson, Emil Molin och Daniel Ljunggren.