SM-guldvinnaren lämnar: ”Får inget nytt kontrakt”

Det blir ingen fortsättning i Kölner Haie för Adam Almquist.

Den tidigare SHL– och KHL-backen får inget nytt kontrat av DEL-klubben.

Almquist 2025 och 2017. Foto: Alarmy/ddp images och Bildbyrån/Stefan Persson.

När Adam Almquist flyttade till Tyskland 2023 var det med fem säsonger i KHL bakom sig. Den tidigare HV71- och Frölunda-backen hade blivit kvar efter Ryssland efter att invasionen av Ukraina påbörjats och stängdes av från landslagsspel från Tre Kronor. Till slut, i december 2022, lämnade svensken.



Nu, efter två och ett halvt år med spel i Schweiz och Tyskland, får 34-åringen byta klubb för femte gången sedan rubrikerna kring KHL.



Under lördagen skriver nämligen Almquists Kölner Haie följande på sina sociala medier:



”Adam Almquist kommer inte tillbaka till oss nästa säsong. Han får inget nytt kontrakt.”



Ännu står det inte klart var den tvåfaldige SM-guldvinnaren spelar under 2025/26.

Föll i finalen med Kölner Haie

I tidig ålder slog sig Adam Almquist fram till en chans i Elitserien/SHL i moderklubben HV71. Han valdes sedan av Detroit Red Wings i NHL-draften 2009 och åkte över till Nordamerika under avslutningen av 2011/12-säsongen. Det blev två matcher i NHL innan flyttlasset styrdes till Ryssland för första gången.



Återkomsten i HV71 2015 blev kortvarig, och efter en mellanlandning i Frölunda, lämnade backen Sverige igen. Ett år i SC Bern följdes av KHL-spel.



Under den gångna säsongen stod Adam Almquist för fem mål och 19 assist för Kölner Haie i den tyska högstaligan. Laget tog sig hela vägen till final i DEL, men föll där mot Eisbären Berlin med 1–4 i matcher.



Till kommande säsong har HV71:s tidigare back Oliwer Kaski anslutit till just Kölner Haie.

