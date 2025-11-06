Prenumerera

Uppgifter: SHL-forwarden petas mot Tre Kronor – i hemmaarenan

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Landskamp mot Tre Kronor i hemmaarenan i Ängelholm.
Då uppger Hokej.cz att Rögle-forwarden Lubos Horky att petas ur det tjeckiska laget.

Lubos Horky
Lubos Horky.
Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Rögles forward Lubos Horky är en av tre SHL-spelare som finns med i Tjeckiens trupp till Finland Hockey Games den här veckan.

Under torsdagskvällen inleds landslagsturneringen med ett möte med Tre Kronor i Ängelholm – men Rögle-forwarden kommer inte att få spela landskampen i sin hemmaarena.

Enligt tjeckiska Hokej.cz ställs Horky utanför laget när Tjeckien i kväll ställs mot Sverige i Catena arena.

Brynäs-backen får bokstav på bröstett

Den 27-årige forwarden anslöt till Rögle från finska Pelicans i slutskedet av fjolårssäsongen och stod då för sex poäng på nio grundseriematcher. Den här säsongen har Horky inlett säsongen med sju poäng (4+3) på 15 matcher.

I Tjeckens lag tar, enligt Hokej.cz, Färjestads center Radim Zohorna plats som center i andrakedjan med Filip Chlapik och Jakub Flek, medan Brynäs back Michal Kempny får ett ”A” på bröstet och tar plats i första backpar med Jan Kostalek.

Matchen mot Tre Kronor har nedsläpp klockan 19:00 i Ängelholm och sänds på SVT 2, SVT 24 och SVT Play.

Source: Lubos Horky @ Elite Prospects

