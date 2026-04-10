Sju SHL-spelare i Finlands första trupp inför VM

Finlands förbundskapten Antti Pennanen har presenterat sin första trupp till uppladdningen inför hockey-VM i Schweiz i maj. Den innehåller inte mindre än sju spelare som spelat SHL-hockey den här säsongen.

Malmös Janne Kuokkanen får chansen till spel i finska landslaget.

15 maj startar hockey-VM i Zürich och Fribourg.

Innan dess ska Finland, liksom Sverige, Schweiz och Tjeckien, hinna spela två Euro Hockey Tour-turneringar. Först i Tjeckien och därefter Beijer Hockey Games i Ängelholm, 7-10 maj, alldeles innan avresan till VM.

Nu har Finlands förbundskapten Antti Pennanen tagit ut en första trupp inför VM-uppladdningen. De ska i första hand spela träningsmatcher mot Lettland och Danmark 23 och 24 april varpå Euro Hockey Tour går vidare i Tjeckien med start på valborgsmässoafton.

I sin nya trupp har Pennanen sju spelare hemmahörande i SHL senaste säsongen. Från Linköping är det målvakten Waltteri Ignatjew och backarna Mikko Kokkonen och Rasmus Rissanen. Från Malmö hämtas den nyligen avtackade backen Topi Niemelä samt toppforwarden Janne Kuokkanen. HV71:s backrese Santeri Hatakka tar också plats i truppen – liksom Örebros Patrik Puistola, som ryktas vara klar för Frölunda nästa säsong.

Här finns också tidigare SHL-bekantingar som Juuso Rikkola och Hannes Björninen med i laget.

Finlands trupp i sin helhet

Målvakter

Waltteri Ignatjew, Linköping HC

Kim Saarinen, HPK

Harri Säteri, EHC Biel-Bienne

Backar

Santeri Hatakka, HV71

Anttoni Honka, HC Ajoie

Santtu Kinnunen, SCL Tigers

Mikko Kokkonen, Linköping HC

Miska Kukkonen, HPK

Topi Niemelä, Malmö Redhawks

Juuso Riikola, SCL Tigers

Rasmus Rissanen, Linköping HC

Anfallare

Hannes Björninen, SCL Tigers

Eemil Erholtz, Kärpät

Roni Hirvonen, Kärpät

Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks

Jere Lassila, JYP

Waltteri Merelä, SC Bern

Saku Mäenalanen, SCL Tigers

Valtteri Ojantakanen, JYP

Petteri Puhakka, EHC Kloten

Patrik Puistola, Örebro HK

Eetu Päkkilä, TPS

Aku Räty, Kärpät