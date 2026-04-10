Sju SHL-spelare i Finlands första trupp inför VM
Finlands förbundskapten Antti Pennanen har presenterat sin första trupp till uppladdningen inför hockey-VM i Schweiz i maj. Den innehåller inte mindre än sju spelare som spelat SHL-hockey den här säsongen.
15 maj startar hockey-VM i Zürich och Fribourg.
Innan dess ska Finland, liksom Sverige, Schweiz och Tjeckien, hinna spela två Euro Hockey Tour-turneringar. Först i Tjeckien och därefter Beijer Hockey Games i Ängelholm, 7-10 maj, alldeles innan avresan till VM.
Nu har Finlands förbundskapten Antti Pennanen tagit ut en första trupp inför VM-uppladdningen. De ska i första hand spela träningsmatcher mot Lettland och Danmark 23 och 24 april varpå Euro Hockey Tour går vidare i Tjeckien med start på valborgsmässoafton.
I sin nya trupp har Pennanen sju spelare hemmahörande i SHL senaste säsongen. Från Linköping är det målvakten Waltteri Ignatjew och backarna Mikko Kokkonen och Rasmus Rissanen. Från Malmö hämtas den nyligen avtackade backen Topi Niemelä samt toppforwarden Janne Kuokkanen. HV71:s backrese Santeri Hatakka tar också plats i truppen – liksom Örebros Patrik Puistola, som ryktas vara klar för Frölunda nästa säsong.
Här finns också tidigare SHL-bekantingar som Juuso Rikkola och Hannes Björninen med i laget.
Finlands trupp i sin helhet
Målvakter
Waltteri Ignatjew, Linköping HC
Kim Saarinen, HPK
Harri Säteri, EHC Biel-Bienne
Backar
Santeri Hatakka, HV71
Anttoni Honka, HC Ajoie
Santtu Kinnunen, SCL Tigers
Mikko Kokkonen, Linköping HC
Miska Kukkonen, HPK
Topi Niemelä, Malmö Redhawks
Juuso Riikola, SCL Tigers
Rasmus Rissanen, Linköping HC
Anfallare
Hannes Björninen, SCL Tigers
Eemil Erholtz, Kärpät
Roni Hirvonen, Kärpät
Janne Kuokkanen, Malmö Redhawks
Jere Lassila, JYP
Waltteri Merelä, SC Bern
Saku Mäenalanen, SCL Tigers
Valtteri Ojantakanen, JYP
Petteri Puhakka, EHC Kloten
Patrik Puistola, Örebro HK
Eetu Päkkilä, TPS
Aku Räty, Kärpät
