Svenska supersviten bruten: ”Förtjänar segern”

Tre Kronor hade tolv raka vinster i Euro Hockey Tour och var obesegrade denna säsongen.

Men i Ängelholm sprack sviten när första förlusten kom mot Tjeckien.

– Förluster kommer att komma. Nu är det bara att bygga en ny svit, säger Sam Hallam.

Sam Hallam har fått se sitt Tre Kronor förlora i Euro Hockey Tour för första gången den här säsongen. Foto: Bildbyrån (Montage)

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor inleder Beijer Hockey Games med förlust.

Efter ett starkt Fortuna Hockey Games, där Sverige övertygade och vann alla tre matcher, lyckades landslaget inte komma upp i förväntad nivå. I premiärmatchen mot Tjeckien blev det förlust med 3-1 under torsdagskvällen. Tjeckien gjorde både 1-0 och 2-0 och hade sedan väldigt bra kontroll på matchen där de stressade Sverige till misstag genom sitt presspel.

Trots ett svenskt reduceringsmål i slutet kunde Tjeckien punktera matchen för att vinna med 3-1 i Catena Arena.

– Jag tycker att vi startade väldigt bra sedan blir det ju väldigt hackigt i starten på matchen med mycket avblåsningar. När de får första målet så spelar de ganska enkelt i egen zon och chippar mycket puck. Jag tycker att Tjeckien gör en väldigt bra match och gör det svårt för oss. Det är en väldigt lärorik match för oss också att försöka behålla lugnet och bara mata på. Vi får en reducering där på slutet och får möjlighet till powerplay, men lite symtomatiskt för matchen så studsar pucken över våra blad och de gör trean i tom kasse i stället, säger Sam Hallam till hockeysverige.se efter matchen.

Är det framför allt passningsspelet som ni behöver förbättra till nästa match?

– Ja, men det är ofta en dagsform också. Det är ingen som vill slå en passning på skridskon. Alla de här spelarna är kapabla att slå passningarna ”tape to tape”. Det är en kombination av beslut och utförande som vi kan fila lite på, svarar förbundskaptenen.

Sam Hallam om brutna sviten i Euro Hockey Tour

Tre Kronor har annars varit dominanta i Euro Hockey Tour under säsongen 2025/26. Det började redan förra året där Sverige gick rent i turneringen innan VM med tre raka segrar för att ta hem titeln.

Den här säsongen har Sverige sedan varit helt omutbara. De vann alla tre matcher i Karjala Tournament, följde upp det med tre vinster i SWISS Ice Hockey Games och vann sedan även tre av tre matcher i Fortuna Hockey Games. Allt som allt hade Sverige alltså tolv raka vinster mot Finland, Tjeckien och Schweiz i Euro Hockey Tour, och fyra raka turneringsvinster.

I och med torsdagens förlust mot Tjeckien spräcktes dock den långa segersviten, som varade i ett år.

– Då är det bara börja bygga en ny svit, säger Hallam och fortsätter:

– Nej, men förluster kommer att komma. Jag tycker att Tjeckien har förtjänar segern i dag. De är lite vassare än oss i kampmomenten och lite vassare än oss i det tekniska utförandet.

Tre Kronor får chans till revansch i Beijer Hockey Games på lördag när Schweiz står för motståndet.

