Talangernas biljett till VM? ”Säger något om dem”

Totalt sex av vinterns JVM-hjältar får debutera i Tre Kronor. Men hur såg valen ut, och hur stor chans har Frondell, Stenberg och gänget att ta en VM-plats?

– I mångt och mycket har min utgångspunkt varit: Vad är bäst för spelaren, säger förbundskapten Sam Hallam till hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

”De är ofta den här sista kryddan som gör vårt lag riktigt, riktigt bra. Sen hur många som tar sig hela vägen får vi se.”

Förbundskapten Sam Hallam bjöd på några riktiga skrällar när truppen till Czech Hockey Games presenterades under onsdagen. Totalt tio debutanter tog plats inför denna VM-uppladdning, och däribland också sex (!) guldhjältar från vinterns JVM. Love Härenstam, Sascha Boumedienne, Jack Berglund, Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck.

Frågan som återstår är: Hur stor chans har de att nå hela vägen till mästerskapet i Schweiz?

– Det är jättesvårt att säga en procentsats, men vi ska ge killarna chansen att spela, och göra allt för att skapa en miljö runt omkring dem. Samtidigt ska vi inte stirra oss blinda på dem, utan vi har en Jakob Silfverberg. Jag är jättesugen på att se vad han kommer in med, och jag vet vad han kan betyda för ett lag hela vägen in i VM också. Det ska bli kul att se balansen där, om vi kan hitta kemin. Överlag brukar det bli lite roligare när du har ett par yngre killar med i gruppen. De äldre känner ett ansvar och vill hjälpa de yngre, och det brukar kunna lyfta dem också, säger Hallam till hockeysverige.se efter pressträffen.

Därför saknas Victor Eklund: ”Min utgångspunkt”

Kommande matcher blir nu lite av en audition för talangerna. Men åtminstone i Viggos fall var tanken, redan innan nobben av U18-VM, att han skulle hinna ansluta till Beijer Hockey Games. Bäst till ligger dock kanske Anton Frondell efter den succéstart han fått i NHL, med Chicago Blackhawks.

– Det är så svårt att säga vilka som klarar den övergången bättre eller sämre, men uppenbarligen klarar Anton den väldigt bra. Jag tycker att hans projektion under året har varit väldigt bra i Djurgården. De har matchat honom väldigt smart på vägen fram och nu ska det bli intressant att se honom här. Vi kommer nog att börja spela honom som center. Sen har vi möjligheten att spela honom som ytterforward också, säger Hallam och tillägger.

– Det var kul att se honom (i NHL), jag såg någon match på plats där. Han fick stort förtroende direkt och spelar som han förtjänar också.

Även en sådan som Leo Sahlin Wallenius var aktuell, menar Hallam. Där ställer dock lite skador och en resa till San José till det. I Victor Eklunds fall handlar det om att AHL-spel går före.

– Jag har inte försökt lägga mig i, säger Sam Hallam om hur mycket han försökt locka JVM-killarna under året.

– Vi har en spelare som inte är med, som varit i Europa, i Victor Eklund. Där har vi också haft kommunikation, men i mångt och mycket har min utgångspunkt varit: Vad är bäst för spelaren. I vissa fall, som med Victor är det kanske att vara kvar och spela slutspelet i AHL, både nu och för framtiden. Då är jag jätteglad för det. I Viggo Björcks fall är det precis samma sak. Hur kan vi göra det bästa för spelaren? Sammanfaller det med våra intressen är det jättebra.

En vinnande (?) generation: ”Säger något”

Att denna nya generation har förmågan att kliva fram i de avgörande momenten, precis som i JVM, är även något förbundskaptenen hyllar.

– Dels säger det något om de personerna, men också hur de byggt något över tid med alla samlingar. Både med Johan Rosén, Magnus Hävelid (juniorlandslagen) och staberna runt omkring, med stöttningen de har i sina klubbar. Ivar Stenberg har fått en jäkligt bra resa i Frölunda där de matchat honom på ett smart sätt och gett honom förtroende i powerplay och så vidare. I Djurgården har de också gjort ett otroligt jobb med de här unga spelarna. Jag är tacksam över att kunna stå här i slutet av säsongen och dra nytta av deras arbete, säger Sam Hallam.

Nils Höglander, Theodor Niederbach, Karl Henriksson och Liam Öhgren är de övriga debutanterna inför Fortuna/Czech Hockey Games.

