SHL-forwarden lämnar återbud till landslaget
Följ HockeySverige på
Google news
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Det blir inget spel i Finland Hockey Games för Markus Nurmi.
Den finske Luleå-forwarden har lämnat återbud till landslaget på grund av sjukdom.
Via sin hemsida meddelar det finska förbundet att Luleå-forwarden Markus Nurmi lämnat återbud till spel i landslaget den här veckan.
Anledningen till återbudet ska vara sjukdom.
Nurmi ersätts i stället av KalPas forward Juuso Mäenpää, som den här säsongen gjort 19 poäng på 18 matcher i Liiga.
Toppar skytteligan i Luleå
Markus Nurmi var en av sju SHL-spelare som tog plats i den finska truppen till Finland Hockey Games i Tammerfors. Nu återfinns sex spelare hemmahörande i SHL med i laget i form av Emil Larmi (Färjestad), Rasmus Rissanen (Linköping), Santeri Hatakka (HV71), Patrik Puistola (Örebro), Jere Innala och Arttu Ruotsalainen (båda Frölunda).
27-årige Markus Nurmi är Luleås målbästa spelare den här säsongen med sina åtta fullträffar på 18 matcher i SHL. Totalt har finländaren producerat elva poäng den här SHL-säsongen.
Finland inleder turneringen i Tammerfors med en match mot Schweiz på torsdag. Därefter möter man Tjeckien på lördag innan man avslutar samlingen med ett rivalmöte med Tre Kronor på söndag.
Finlands trupp
Målvakter
29. Harri Säteri, Biel-Bienne
32. Emil Larmi, Färjestad
Backar
2. Rasmus Rissanen, Linköping
4. Mikko Lehtonen, ZSC
6. Oskari Laaksonen, Biel-Bienne
7. Rami Määttä, Ässät
18. Vili Saarijärvi, Genève-Servette
27. Santtu Kinnunen, SCL Tigers
28. Santeri Hatakka, HV71
45. Sami Vatanen, JYP
60. Julius Honka, Rapperswil-Jona
62. Jesper Mattila, Tappara
Forwards
10. Otto Kivenmäki, SaiPa
13. Jesse Puljujärvi, Genève-Servette
19. Waltteri Merelä, Bern
20. Patrik Puistola, Örebro
21. Jere Innala, Frölunda
22. Arttu Ruotsalainen, Frölunda
23. Henri Nikkanen, SaiPa
25. Toni Rajala, Biel-Bienne
37. Eemil Erholtz, Kärpät
39. Juuso Mäenpää, KalPa
41. Jan-Mikael Järvinen, Ässät
65. Sakari Manninen, Genève-Servette
71. Benjamin Korhonen, KalPa
77. Leevi Tukiainen, JYP
91. Petteri Puhakka, Kloten
Den här artikeln handlar om: