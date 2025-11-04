SHL-forwarden lämnar återbud till landslaget

Det blir inget spel i Finland Hockey Games för Markus Nurmi.

Den finske Luleå-forwarden har lämnat återbud till landslaget på grund av sjukdom.

Markus Nurmi.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar det finska förbundet att Luleå-forwarden Markus Nurmi lämnat återbud till spel i landslaget den här veckan.



Anledningen till återbudet ska vara sjukdom.



Nurmi ersätts i stället av KalPas forward Juuso Mäenpää, som den här säsongen gjort 19 poäng på 18 matcher i Liiga.

Toppar skytteligan i Luleå

Markus Nurmi var en av sju SHL-spelare som tog plats i den finska truppen till Finland Hockey Games i Tammerfors. Nu återfinns sex spelare hemmahörande i SHL med i laget i form av Emil Larmi (Färjestad), Rasmus Rissanen (Linköping), Santeri Hatakka (HV71), Patrik Puistola (Örebro), Jere Innala och Arttu Ruotsalainen (båda Frölunda).



27-årige Markus Nurmi är Luleås målbästa spelare den här säsongen med sina åtta fullträffar på 18 matcher i SHL. Totalt har finländaren producerat elva poäng den här SHL-säsongen.



Finland inleder turneringen i Tammerfors med en match mot Schweiz på torsdag. Därefter möter man Tjeckien på lördag innan man avslutar samlingen med ett rivalmöte med Tre Kronor på söndag.

Finlands trupp

Målvakter

29. Harri Säteri, Biel-Bienne

32. Emil Larmi, Färjestad



Backar

2. Rasmus Rissanen, Linköping

4. Mikko Lehtonen, ZSC

6. Oskari Laaksonen, Biel-Bienne

7. Rami Määttä, Ässät

18. Vili Saarijärvi, Genève-Servette

27. Santtu Kinnunen, SCL Tigers

28. Santeri Hatakka, HV71

45. Sami Vatanen, JYP

60. Julius Honka, Rapperswil-Jona

62. Jesper Mattila, Tappara



Forwards

10. Otto Kivenmäki, SaiPa

13. Jesse Puljujärvi, Genève-Servette

19. Waltteri Merelä, Bern

20. Patrik Puistola, Örebro

21. Jere Innala, Frölunda

22. Arttu Ruotsalainen, Frölunda

23. Henri Nikkanen, SaiPa

25. Toni Rajala, Biel-Bienne

37. Eemil Erholtz, Kärpät

39. Juuso Mäenpää, KalPa

41. Jan-Mikael Järvinen, Ässät

65. Sakari Manninen, Genève-Servette

71. Benjamin Korhonen, KalPa

77. Leevi Tukiainen, JYP

91. Petteri Puhakka, Kloten



