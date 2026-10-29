Målkung i SHL – finns inte med i landslaget

Lubos Horky.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Lubos Horky har varit ett stort utropstecken för Rögle den här hösten.

Efter tolv spelade matcher står han noterad för åtta fullträffar, vilket gör att han delar på skytteligaledningen i SHL tillsammans med Viktor Lodin och landsmannen Jan Mysak. Medan Lodin får chansen att göra Tre Kronor-debut nästa vecka och Mysak finns med i Tjeckiens trupp, saknas Horky i den tjeckiska truppen som tagits ut till nästa veckas Euro Hockey Tour-turnering i Prag och Helsingfors.

Endast två SHL-spelare finns med i den tjeckiska truppen, där förutom Mysak även Radim Zohorna tar plats i laget. Andra SHL-spelare som inte finns med i Tjeckiens lag är Jakub Vrana (Linköping), Lukas Rousek (HV71), Robin Hanzl och Marek Langhamer (båda i Malmö).

Flera Sverige-bekantingar i truppen

I stället är merparten av den tjeckiska landslagstruppen hemmahörande i den tjeckiska ligan, där SHL-bekantingar som David Tomasek, Jakub Galvas, Jiri Smejkal, Matej Stransky och Michael Spacek finns med i laget. Även Andrej Sustr, som förra säsongen spelade allsvensk hockey med Kalmar, finns med i laget.

Tjeckien inleder Nocco Hockey Games med en hemmamatch mot Tre Kronor i Prag på torsdag, innan man åker till Helsingfors för matcher mot Finland och Schweiz på lördag respektive söndag.

Tjeckiens trupp till Nocco Hockey Games 2026

Målvakter

Pavel Cajan (Litvínov)

Jan Bednar (Ässät)

Dominik Frodl (Energie Karlovy Vary)

Backar

Tomas Dvorak (Dynamo Pardubice)

Jan Kostalek (Dynamo Pardubice)

Tomas Galvas (Bili Tygri Liberec)

Marian Adamek (Ocelari Trinec)

Jakub Galvas (Ocelari Trinec)

Jiri Tichacek (Kärpät)

Radek Kucerik (Kometa Brno)

Libor Zabransky (Kometa Brno)

Matteo Koci (Energie Karlovy Vary)

Andrej Sustr (Jukurit)

Forwards

Daniel Vozenilek (Ocelari Trinec)

Ondrej Kovarcik (Ocelari Trinec)

Matej Kubiesa (Ocelari Trinec)

Roman Cervenka (Dynamo Pardubice)

David Tomasek (Dynamo Pardubice)

Matej Stransky (Dynamo Pardubice)

Jiri Smejkal (Dynamo Pardubice)

Jakub Flek (Kometa Brno)

Ondrej Beranek (Energie Karlovy Vary)

Jan Bambula (Energie Karlovy Vary)

Radim Zohorna (Färjestad)

Matej Blümel (Sparta Prag)

Michael Spacek (Sparta Prag)

Vojtech Hradec (Sparta Prag)

Filip Chlapík (Sparta Prag)

Jakub Rychlovsky (Bili Tygri Liberec)

Jan Mysak (HV71)

Jakub Konecny (Rytiri Kladno)

Så spelas Nocco Hockey Games 2026

Torsdag 5 november

17:30 Schweiz –Finland

18:30 Tjeckien –Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz

17:30 Finland–Tjeckien

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz

17:30 Finland–Sverige