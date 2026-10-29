Nyförvärvet har hittat formen: "Bra kemi"

Liam Dower Nilsson har kommit igång med sin poängproduktion.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Liam Dower Nilsson har efter en svagare säsongsinledning kommit igång ordentligt. Efter att Samuel Fagemo skadades för några matcher sedan har Dower Nilsson tagit en större plats i laget.

Dower Nilsson har nu gjort fem poäng (2+3) på de två senaste matcherna. De inledande tolv hade 23-åringen endast stått för två poäng.

– Jag har fått spela på kanten i pp där. Bra kemi och (Graeme) Clarke hittar mig med många fina pass och "Tömmer" (Henrik Tömmernes) också, säger Dower Nilsson till hockeysverige.se efter förlusten mot Rögle i tisdags och fortsätter.

– Det tar jag väl med mig men det är svårt att ta med sig något egentligen från en sådan här torsk. Det är bara att försöka smälta det och gå vidare,

Liam Dower Nilsson: "Det är inte acceptabelt"

Tisdagsmatchen mot Rögle visade sig vara en tuff kväll för Frölunda . Bortalaget dominerade stora delar av spelet och Frölunda förlorade sin första hemmamatch för säsongen.

Dower Nilsson stod ändå för två fina assist i powerplay och hade följande tankar om matchen.

– Vi är absolut inte nöjda, speciellt med de två första perioderna. Vi får en väldigt bra start med två snabba mål men sedan är de som styr och ställer – Det är inte acceptabelt. Väldigt surt med torsk.

Omställningen till SHL: "Förlorar för många närkamper"

Dower Nilsson hade tre framgångsrika säsonger med Björklöven i Hockeyallsvenskan inför återkomsten till Frölunda. Under fjolåret stod forwarden för hela 57 poäng (21+36) på sina 51 matcher.

SHL är däremot en större utmaning.

– Det är skillnad absolut. Närkampsspelet och vikten av att vinna de närkamperna för att få spela anfallshockey, det är avgörande skulle jag säga. Det har jag lärt mig absolut. Sedan går allting snabbare, alla är starkare, bättre kvalité i passningar och allting. Det är några snäpp upp, säger Dower Nilsson.

Vad tycker du behöver du jobba på i ditt spel?

– Jag tycker jag måste upp i duellspelet. Jag tycker jag förlorar för många närkamper. Det tycker jag vi alla måste upp i.

Nu har Dower Nilsson tagit en större plats i laget. Frågan är hur Frölundatränaren Robert Ohlsson kommer ställa om i laget när stjärnforwarden Samuel Fagemo kommer tillbaka från sin skada om 2-4 veckor.

Nu har Frölunda två matcher kvar innan landslagsuppehållet vilket kommer lägligt för göteborgarna som har flera spelare på skadelistan.