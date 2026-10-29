Förre SHL-talangen får göra landslagsdebut

Jamiro Reber, här i HV71-tröjan.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

När Schweiz under gårdagen presenterade sitt lag till den kommande Euro Hockey Tour -turneringen i Finland fanns fem debutanter med i truppen. Bland dessa återfinns den tidigare HV71 -spelaren Jamiro Reber , som i nästa veckas turnering i Helsingfors får göra A-landslagsdebut i Schweiz.

Reber lämnade HV71 för spel i Fribourg-Gottéron under fjolårssäsongen och har inlett den här säsongen med att gör ett mål och totalt sex poäng på 13 matcher för den regerande schweiziska mästaren.

Lämnade HV71 i julas

20-åringen spelade två och en halv säsong i HV71 innan avskedet i mellandagarna förra året. Under dessa år spelade han 69 matcher i SHL och noterades för totalt 18 poäng (11+7) för Jönköpingslaget.

Övriga debutanter i Schweiz lag till Nocco Hockey Games i Helsingfors är Jan Schwendeler, Maximilian Streule, Dario Allenspach och Keanu Derungs.

I Schweiz lag återfinns ytterligare Sverige-bekantingar i form av Dominik Egli (tidigare Frölunda), Dean Kukan (Luleå) och Ken Jäger (Rögle och Västervik).

Schweiz trupp till Nocco Hockey Games 2026

Målvakter

Sandro Aeschlimann (HC Davos)

Ludovic Waeber (HC Fribourg-Gottéron)

Backar

Iñaki Baragano (Lausanne HC)

Rodwin Dionicio (SC Bern)

Dominik Egli (HC Davos)

Tobias Geisser (EV Zug)

Sven Jung (HC Davos)

Dean Kukan (ZSC Lions)

Christian Marti (ZSC Lions)

Jan Schwendeler (ZSC Lions)

Maximilian Streule (HC Fribourg-Gottéron)

Forwards

Dario Allenspach (SCL Tigers)

Sven Andrighetto (ZSC Lions)

Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron)

Keanu Derungs (EHC Kloten)

Luca Fazzini (HC Lugano)

Grégory Hofmann (EV Zug)

Ken Jäger (HC Davos)

Tino Kessler (HC Davos)

Philipp Kurashev (Lausanne HC)

Denis Malgin (ZSC Lions)

Miles Müller (HC Ambri-Piotta)

Valentin Nussbaumer (HC Davos)

Jamiro Reber (HC Fribourg-Gottéron)

Damien Riat (Lausanne HC)

Sven Senteler (EV Zug)

Så spelas Nocco Hockey Games 2026

Torsdag 5 november

17:30 Schweiz –Finland

18:30 Tjeckien –Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz

17:30 Finland–Tjeckien

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz

17:30 Finland–Sverige