Damkronorna hyllas av Rooth: ”Det här jag efterfrågat”

Ulf Lundberg och Damkronorna har laddat om efter första samlingens förluster. Onsdagens premiär i Lidl Hockey Games slutade i en 4–1-vinst mot Tjeckien och hyllningar från SVT:s Maria Rooth.

– Det här är ett av de bättre spelen som Sverige har visat upp de senaste månaderna, säger experten i sändningen från Ängelholm.

SVT:s Maria Rooth och Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg. Foto: Bildbyrån (montage).

0–4 mot Schweiz, 2–5 mot Finland, 1–2 mot Tjeckien.



Det var den tunga start på säsongen som Damkronorna fick när man mot slutet av augusti samlades för första gången. Förbundskapten Ulf Lundberg menade att man skulle vara ”ärliga och krassa” och pekade på en del individuella misstag i den första av dessa.



Idag, när gänget tagit ny sats mot OS, var tonerna helt annorlunda.



Under 3–1-matchen mot Tjeckien hyllades landslaget stort av SVT:s Maria Rooth när man lyfte sig från första perioden och gick till andra pausvilan med 1–1.



– Jättebra. De ligger tajt på puckförare och har blicken upp. Vetskapen om ”här kommer Jungåker, här kommer Olsson”… det är ett spel. Det är det här jag har efterfrågat ganska länge. När Sverige spelar så här, med huvudet på skaft, då har man ett bra anfallsspel. Jag tycker mig se det i de sista fem, sex minuterna i första perioden och i egentligen hela andra perioden. De spelar jättefin hockey, säger experten under sändningen.

– Det här är ett av de bättre spelen som Sverige har visat upp de senaste månaderna. Helt annan intensitet, ”go” och beslutsamhet, fortsätter Rooth senare.

Fick utdelning i tredje: ”Aldrig sett henne åka så fort”

1–0 i matchen kom i 27:e minuten när Ida Karlsson hittade nät bakom en täckt Novakova i målet, men sex minuter senare släppte man in kvitteringen.



– Sverige skulle kunna skapa detta mycket mer. Det är det jag har varit ganska kritisk mot tidigare, att det inte är påkopplat här (pekar mot huvudet), det är bara skridskoåkning, att man tänker för mycket ”nu ska vi vara göra som vi blir tillsagda”, fortsätter Rooth senare om den svenska insatsen.



Tidigt i den tredje perioden kom då ett nytt ledningsmål.



– Det här är Linnea Anderssons mål från början till slut. Jag har aldrig sett henne åka så fort. Det är efter ett boxplay. Hon är som helt galen och åker ner och checkar bakom mål, säger Maria Rooth när Hilda Svensson sätter 2–1.



Sju minuter senare kom även 3–1 för Sverige via Mira Hallin, innan Nicole Hall spikade slutresultatet till 4–1, i tom bur. Detta efter att Ebba Svensson Träff stått emot den sista forceringen i sin bur.



– Det är en helt annan start än förra turneringen som ibland var bedrövlig om man ser till det offensiva spelet. Nu har man fått in en kreatör som jag tror kan dra med det här laget, säger Rooth om Hilda Svensson och Sverige .



Tjeckien – Sverige: 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

Tjeckien: Vendula Pribylova.

Sverige: Ida Karlsson, Hilda Svensson, Mira Hallin, Nicole Hall.