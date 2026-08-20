Damkronorna föll i Erika Holsts debut

Med Hockey-VM redan i november är Damkronorna, mer än någonsin, i behov av en flygande start på säsongen. Inte minst för att inge tro när Erik Holst inleder en ny era som ny förbundskapten efter Ulf Lundberg. Men under onsdagen kom och gick första matchen för den tidigare Frölunda-tränaren – med en förlust som resultat.
Euro Hockey Tour-mötet mot Schweiz, i Schweiz, slutade 2–4 trots en drömstart med ett svenskt mål redan efter 46 sekunder. Mira Jungåker var målskytten, men kort därefter tog motståndarna tag i matchen. Halvvägs in i perioden kom 1–1, och med 23 sekunder kvar också 1–2. Ebba Svensson Träff i det svenska målet kunde inte heller stoppa 1–3 när andra akten väl var igång, och den ställningen stod sig in i sista 20.
En retur som Hilda Svensson var först på gav lite hopp tidigt i tredje, men Alina Müller stängde sedan mötet med 4–2 i powerplay.
Schweiz-resan fortsätter nu med möten mot Tjeckien och Finland, 21 och 22 augusti. Därefter väntar två nya samlingar innan det blir dags för Holsts första riktiga test i form av VM i Danmark.
Erika Holsts första trupp
Målvakter
Ebba Svensson Träff, Linköping
Ida Boman, Färjestad
Backar
Mira Jungåker, Ohio State University
Jessica Adolfsson, Linköping
Maja Nylén-Persson, New York Sirens
Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth
Josefine Holmgren, SDE
Jenna Raunio, Ohio State University
Anna Kjellbin, Hamilton PWHL
Forwards
Hilda Svensson, Ohio State University
Tilde Grillfors, Brynäs
Sofie Lundin, Frölunda
Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
Hanna Thuvik, Brynäs
Thea Johansson, HV71
Ebba Hedqvist, Luleå
Lina Ljungblom, Montréal Victoire
Jenny Antonsson, Brynäs
Mira Hallin, MoDo
Ella Albinsson, Färjestad
Michelle Löwenhielm, Linköping
Nicole Hall, Penn State University