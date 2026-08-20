Damkronorna föll i Erika Holsts debut

Erika Holst föll i sin första match som förbundskapten.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Med Hockey-VM redan i november är Damkronorna, mer än någonsin, i behov av en flygande start på säsongen. Inte minst för att inge tro när Erik Holst inleder en ny era som ny förbundskapten efter Ulf Lundberg. Men under onsdagen kom och gick första matchen för den tidigare Frölunda-tränaren – med en förlust som resultat.

Euro Hockey Tour-mötet mot Schweiz, i Schweiz, slutade 2–4 trots en drömstart med ett svenskt mål redan efter 46 sekunder. Mira Jungåker var målskytten, men kort därefter tog motståndarna tag i matchen. Halvvägs in i perioden kom 1–1, och med 23 sekunder kvar också 1–2. Ebba Svensson Träff i det svenska målet kunde inte heller stoppa 1–3 när andra akten väl var igång, och den ställningen stod sig in i sista 20.

En retur som Hilda Svensson var först på gav lite hopp tidigt i tredje, men Alina Müller stängde sedan mötet med 4–2 i powerplay.

Schweiz-resan fortsätter nu med möten mot Tjeckien och Finland, 21 och 22 augusti. Därefter väntar två nya samlingar innan det blir dags för Holsts första riktiga test i form av VM i Danmark.

Erika Holsts första trupp

Målvakter

Ebba Svensson Träff, Linköping

Ida Boman, Färjestad

Backar

Mira Jungåker, Ohio State University

Jessica Adolfsson, Linköping

Maja Nylén-Persson, New York Sirens

Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

Josefine Holmgren, SDE

Jenna Raunio, Ohio State University

Anna Kjellbin, Hamilton PWHL

Forwards

Hilda Svensson, Ohio State University

Tilde Grillfors, Brynäs

Sofie Lundin, Frölunda

Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres

Hanna Thuvik, Brynäs

Thea Johansson, HV71

Ebba Hedqvist, Luleå

Lina Ljungblom, Montréal Victoire

Jenny Antonsson, Brynäs

Mira Hallin, MoDo

Ella Albinsson, Färjestad

Michelle Löwenhielm, Linköping

Nicole Hall, Penn State University