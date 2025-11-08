Det blir ingen svensk turneringsseger på hemmaplan.

Finland vinner med 2-1 efter förlängning mot Damkronorna och vinner därmed även Lidl Hockey Games.

Damkronorna avslutar Lidl Hockey Games med förlust. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Seger mot Tjeckien och strafförlust mot Schweiz. Det innebar att Tre Kronor Dam skulle spela en direkt avgörande match om turneringssegern i Lidl Hockey Games mot Finland under lördagen. För en svensk turneringsseger på hemmaplan i Ängelholm krävdes tre poäng medan Finland bara behövde fixa oavgjort för att vinna turneringen.

Det var finskorna som var hetast i starten men den svenska målvakten Ebba Svensson Träff stod för en stark insats mellan stolparna för att se till att det fortsatt var 0-0 länge. I mittperioden kunde sedan Sverige ta ledningen. Sofie Lundin spelade in pucken centralt där Mira Hallin stod och väntade. 19-åringen skickade sedan på ett direktskott som letade sig hela vägen in i nät för 1-0 till Damkronorna. Men ledningen höll bara några minuter, Finland kvitterade till 1-1 efter att den finska stjärnan Emma Nuutinen fått alldeles för mycket yta och prickade in kvitteringen i krysset bakom Svensson Träff.

Finland vinner Lidl Hockey Games – efter segern mot Damkronorna

Finland på för ett segermål i tredje perioden men Ebba Svensson Träff stod pall och höll Sverige kvar i matchen. Det blev inga fler mål och trots 32-14 i skott till Finland var ställningen bara 1-1 och förlängning väntade därför. Tack vare poängen säkrade Finland alltså segern i Lidl Hockey Games och oavsett resultat i övertiden skulle Sverige sluta på en andraplats i turneringen.

Men trots att turneringssegern redan var klar satsade Finland även framåt för att även vinna matchen. Frölundastjärnan Elisa Holopainen klev fram och avlossade ett vasst skott som gick in högt över Svensson Träff, bara 52 sekunder in i övertiden. Finland vinner alltså med 2-1. Tre Kronor Dam tar poäng i alla tre matcher men lämnar hemmaturneringen med bara en seger.

– Sverige gör en bra match i dag. Det är ett starkt Finland som de möter men de möter upp väl. Men över hela matchen är Finland värda segern. Sverige gör en bra push men de orkar inte, säger SVT-experten Maria Rooth.

Trots 33-14 i skott till Finland var Sverige relativt nöjda med insatsen.

– Det är en jämn match med chanser åt båda hållen. De avgör i förlängningen och jag tycker att det speglar matchen också. Vi har chanser och vi måste trycka dit dem, det är målen som saknas, säger forwarden Hanna Thuvik till SVT.

För Damkronorna är det nu endast en Euro Hockey Tour-turnering kvar innan det är dags för OS i februari.

Sverige – Finland 1–2 OT (0-0,1-1,0-0,0-1)

Sverige: Mira Hallin.

Finland: Emma Nuutinen, Elisa Holopainen.