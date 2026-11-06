Spelare för spelare: Här är laget som jagar VM-medalj

Damkronorna jagar VM-medalj i Danmark.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Målvakter

Klubb: Linköping HC (SDHL)

Ålder: 21 år.

Moderklubb: IK Oskarshamn

Landslagsmeriter: 1 VM, 1 OS

Kommentar: Vinnare av Guldhjälmen 2025/26. Fick sitt stora genombrott under OS 2026.

Ebba Svensson Träff.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: SDE HF (SDHL)

Ålder: 28 år

Moderklubb: Järveds IF

Landslagsmeriter: 2 OS, 4 VM

Kommentar: Mest rutinerad av målvaktstrion. I sina bästa stunder är hon en världsmålvakt som kan stänga igen kassen helt. Tillbaka den här säsongen i gammalt gott slag efter en lite trögare säsong 2025/26. Första svenska målvakten i PWHL.

Emma Söderberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Färjestad BK (SDHL)

Ålder: 23 år

Moderklubb: Sollentuna HC

Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS

Kommentar: En i raden av stora målvaktstalanger i Sverige. Haft en mycket fin start på säsongen i Färjestad och borde snart vara redo för att åka över till PWHL.

Ida Boman.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Backar

Klubb: Ohio State University (NCAA)

Ålder: 21 år

Moderklubb: HC Dalen

Landslagsmeriter: 4 VM, 1 OS

Kommentar: Har kapacitet att bli en toppback i PWHL framöver. Kan blixtra till och göra det mest oväntade offensivt från sin backplats. Ses av Erika Holst redan som en världsback.

Mira Jungåker.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: New York Sirens (PWHL)

Ålder: 25 år

Moderklubb: Skogsbo SK

Landslagsmeriter: 3 OS, 5 VM

Kommentar: En världsback som är lika stark offensivt som defensivt. Äter mycket speltid för sitt New York i PWHL. Trots sin ålder och mitt i karriären är hon en av Sveriges bästa backar genom alla tider. Vinnare av Elite Prospects Award 2019 och 2020.

Maja Nylén-Persson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: University of Minnesota-Duluth (NCAA)

Ålder: 22 år

Moderklubb: Skogsbo SK

Landslagsmeriter: 2 VM, 1 OS

Kommentar: Tuff oöm som inte någon vill möta i en duell framför mål eller i ett sarghörn. Stabil defensivt, men också gärna med i offensiven. Drömspelare för en coach.

Ida Karlsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Brynäs IF (SDHL)

Ålder: 23 år

Moderklubb: Nyköpings HK

Landslagsmeriter: 3 VM

Kommentarer: Gör nu sitt fjärde VM, men det första som back. Lite av en skräll i truppen då hon egentligen bara har spelat på den positionen under inledningen av SDHL-säsongen med Brynäs. Klok spelare som är bra med pucken.

Lova Blom.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: SDE HF (SDHL)

Ålder: 33 år

Moderklubb: Skutskärs SK

Landslagsmeriter: 2 VM, 1 OS

Kommentar: Övervägde att sluta spela efter sin tid i Schweiz, men plockades upp av Peter Elander i SDE och nu är hon en av SDHL:s mest stabila och erfarna backar.

Josefine Holmgren.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Ohio State University (NCAA)

Ålder: 20 år

Moderklubb: HV71

Landslagsmeriter: 1 VM, 1 OS

Kommentar: En framtida storback som har sin främsta styrka i offensiven men har även växt ut till en stabil back defensivt. En av lagets skickligaste framspelare. Hittar ofta avgörande passningar. Växer som spelare varje säsong på college.

Jenna Raunio.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Hamilton (PWHL)

Ålder: 32 år

Moderklubb: IF Mölndals Hockey

Landslagsmeriter: 2 OS, 6 VM

Kommentar: Lagets kapten växte och tog steg i sin utveckling som hockeyspelare ganska sent. Är en naturlig ledare och lika viktig vid sidan av isen som på densamma.

Anna Kjellbin.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Forwards

Klubb: Ohio State University (NCAA)

Ålder: 20 år

Moderklubb: IK Oskarshamn

Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS

Kommentar: Det var länge sedan svensk hockey fick fram en så stor talang. Ligger högt upp i NCAA:s poängliga. Är idag en av collegeligans absolut bästa spelare. Kommer vara given i PWHL då studierna är klara. Vinnare av Elite Prospects Award 2023 och 2025.

Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Las Vegas (PWHL)

Ålder: 25 år

Moderklubb: Arlanda Wings HC

Landslagsmeriter: 2 OS, 4 VM.

Kommentar: Har fått sitt genombrott även i Nordamerika och spås en stark säsong för nystartade Las Vegas i PWHL. Målfarlig, men har även blick för spännande framspelningar. Vinnare av Elite Prospects Award 2022.

Josefin Bouveng.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Brynäs (SDHL)

Ålder: 23 år

Moderklubb: IF Sundsvall Hockey

Landslagsmeriter: 2 VM

Kommentar: Missade OS förra säsongen på grund av en tuff skada. Nu tillbaka, men i ny matchtröja (Brynäs) och kanske bättre än någonsin. Tuff att möta och samtidigt klok i spelet och målfarlig.

Wilma Sundin.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Frölunda (SDHL)

Ålder: 34 år

Moderklubb: Nybro IF

Landslagsmeriter: 3 OS, 6 VM

Kommentar: 34 år ung och fortsätter att utvecklas. Irrationell och svårfångad för motståndarförsvar. Gjorde nyligen sin 200:e A-landskamp. Skadad under sommaren, men tillbaka i sitt gamla jag lagom till VM.

Lisa Johansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Brynäs (SDHL)

Ålder: 18 år

Moderklubb: HV71

Landslagsmeriter: Debutant

Kommentar: En av svensk hockeys stora framtidsnamn. Tycks vara helt respektlös på isen, vilket hon inte minst visade i Finland då hon stod för ett hattrick mot Schweiz. En joker i truppen.

Tilde Grillfors.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Frölunda HC (SDHL)

Ålder: 26 år

Moderklubb: Jonstorps IF

Landslagsmeriter: 2 OS, 5 VM

Kommentar: En av SDHL:s absolut bästa spelare. Har inlett säsongen i Frölunda på ett imponerande sätt. Då hon är på sitt bästa spelhumör är hon ovärderlig offensivt för Damkronorna.

Sofie Lundin.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Toronto Sceptres (PWHL)

Ålder: 28 år

Moderklubb: HV71

Landslagsmeriter: 3 OS, 6 VM

Kommentar: ”Hjalle” viker inte en tum då det nosar målchans. Antagligen lagets största vinnarskalle tillsammans med Lina Ljungblom. Det gör nog ganska ont att möta Hjalmarsson.

Sara Hjalmarsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Brynäs IF (SDHL)

Ålder: 24 år

Moderklubb: Rönnängs IK

Landslagsmeriter: 4 VM, 1 OS

Kommentar: Ett kraftpaket med ett fint målsinne. Inte någon spelare som motståndarna direkt kan lyfta bort framför mål. Stenhård. Ofta underskattad, men skulle utan tvekan fungera bra i PWHL.

Hanna Thuvik.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: HV71 (SDHL)

Ålder: 23 år

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS

Kommentar: Tuff och viker inte ner sig i det fysiska. Dessutom extremt skicklig målskytt. Siktar på att ta en plats i PWHL efter VM. Har potential att bli en riktigt bra spelare i världens bästa liga.

Thea Johansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: MoDo Hockey (SDHL)

Ålder: 20 år

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS

Kommentar: Gör sällan en dålig match och tillsammans med Mira Hallin kan vad som helst hända när duon är på isen. Slitvarg. Vinnare av Elite Prospects Award 2024 och 2026.

Ebba Hedqvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Montréal Victorie (PWHL)

Ålder: 25 år

Moderklubb: Skövde IK

Landslagsmeriter: 2 OS, 5 VM

Kommentar: Kraftpaket och tekniker i samma paket. Första svenska vinnaren av PWHL. Liksom Sara Hjalmarsson är Lina Ljungblom både oöm och jobbig att möta. Viker inte ner sig för någonting.

Lina Ljungblom.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: MoDo Hockey (SDHL)

Ålder: 20 år

Moderklubb: Svedjeholmens IF

Landslagsmeriter: 1 OS, 2 VM

Kommentar: En av Sveriges stora framtidsnamn. Gör sällan en dålig match. Tillsammans med Ebba Hedqvist bildar Svedjeholmsduon en viktig del av Tre Kronor Dam. Mycket hög lägstanivå.

Mira Hallin.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Linköpings HC (SDHL)

Ålder: 31 år

Moderklubb: Enebybergs IF

Landslagsmeriter: 5 VM, 2 OS

Kommentar: Tillbaka i VM-sammanhang. Spelintelligens och målfarlig. Dessutom ovärderlig vid sidan av isen. Var splittrad mellan att spela back och forward förra säsongen i Färjestad, men den här säsongen forward i Linköping och landslaget.

Michelle Löwenhielm.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Klubb: Penn State University (NCAA)

Ålder: 22 år

Moderklubb: Borlänge HF

Landslagsmeriter: 1 OS

Kommentar: VM-debutant och en av ”gruvarbetarna” i Damkronorna. Haft en väldigt skarp utvecklingskurva under sin tid på Penn State. Kallar sig själv för "kötthjärnan" i laget.