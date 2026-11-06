Spelare för spelare: Här är laget som jagar VM-medalj

Målvakter
1. Ebba Svensson Träff
Klubb: Linköping HC (SDHL)
Ålder: 21 år.
Moderklubb: IK Oskarshamn
Landslagsmeriter: 1 VM, 1 OS
Kommentar: Vinnare av Guldhjälmen 2025/26. Fick sitt stora genombrott under OS 2026.
30. Emma Söderberg
Klubb: SDE HF (SDHL)
Ålder: 28 år
Moderklubb: Järveds IF
Landslagsmeriter: 2 OS, 4 VM
Kommentar: Mest rutinerad av målvaktstrion. I sina bästa stunder är hon en världsmålvakt som kan stänga igen kassen helt. Tillbaka den här säsongen i gammalt gott slag efter en lite trögare säsong 2025/26. Första svenska målvakten i PWHL.
31. Ida Boman
Klubb: Färjestad BK (SDHL)
Ålder: 23 år
Moderklubb: Sollentuna HC
Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS
Kommentar: En i raden av stora målvaktstalanger i Sverige. Haft en mycket fin start på säsongen i Färjestad och borde snart vara redo för att åka över till PWHL.
Backar
7. Mira Jungåker
Klubb: Ohio State University (NCAA)
Ålder: 21 år
Moderklubb: HC Dalen
Landslagsmeriter: 4 VM, 1 OS
Kommentar: Har kapacitet att bli en toppback i PWHL framöver. Kan blixtra till och göra det mest oväntade offensivt från sin backplats. Ses av Erika Holst redan som en världsback.
12. Maja Nylén-Persson
Klubb: New York Sirens (PWHL)
Ålder: 25 år
Moderklubb: Skogsbo SK
Landslagsmeriter: 3 OS, 5 VM
Kommentar: En världsback som är lika stark offensivt som defensivt. Äter mycket speltid för sitt New York i PWHL. Trots sin ålder och mitt i karriären är hon en av Sveriges bästa backar genom alla tider. Vinnare av Elite Prospects Award 2019 och 2020.
14. Ida Karlsson
Klubb: University of Minnesota-Duluth (NCAA)
Ålder: 22 år
Moderklubb: Skogsbo SK
Landslagsmeriter: 2 VM, 1 OS
Kommentar: Tuff oöm som inte någon vill möta i en duell framför mål eller i ett sarghörn. Stabil defensivt, men också gärna med i offensiven. Drömspelare för en coach.
21. Lova Blom
Klubb: Brynäs IF (SDHL)
Ålder: 23 år
Moderklubb: Nyköpings HK
Landslagsmeriter: 3 VM
Kommentarer: Gör nu sitt fjärde VM, men det första som back. Lite av en skräll i truppen då hon egentligen bara har spelat på den positionen under inledningen av SDHL-säsongen med Brynäs. Klok spelare som är bra med pucken.
37. Josefine Holmgren
Klubb: SDE HF (SDHL)
Ålder: 33 år
Moderklubb: Skutskärs SK
Landslagsmeriter: 2 VM, 1 OS
Kommentar: Övervägde att sluta spela efter sin tid i Schweiz, men plockades upp av Peter Elander i SDE och nu är hon en av SDHL:s mest stabila och erfarna backar.
55. Jenna Raunio
Klubb: Ohio State University (NCAA)
Ålder: 20 år
Moderklubb: HV71
Landslagsmeriter: 1 VM, 1 OS
Kommentar: En framtida storback som har sin främsta styrka i offensiven men har även växt ut till en stabil back defensivt. En av lagets skickligaste framspelare. Hittar ofta avgörande passningar. Växer som spelare varje säsong på college.
71. Anna Kjellbin
Klubb: Hamilton (PWHL)
Ålder: 32 år
Moderklubb: IF Mölndals Hockey
Landslagsmeriter: 2 OS, 6 VM
Kommentar: Lagets kapten växte och tog steg i sin utveckling som hockeyspelare ganska sent. Är en naturlig ledare och lika viktig vid sidan av isen som på densamma.
Forwards
8. Hilda Svensson
Klubb: Ohio State University (NCAA)
Ålder: 20 år
Moderklubb: IK Oskarshamn
Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS
Kommentar: Det var länge sedan svensk hockey fick fram en så stor talang. Ligger högt upp i NCAA:s poängliga. Är idag en av collegeligans absolut bästa spelare. Kommer vara given i PWHL då studierna är klara. Vinnare av Elite Prospects Award 2023 och 2025.
11. Josefin Bouveng
Klubb: Las Vegas (PWHL)
Ålder: 25 år
Moderklubb: Arlanda Wings HC
Landslagsmeriter: 2 OS, 4 VM.
Kommentar: Har fått sitt genombrott även i Nordamerika och spås en stark säsong för nystartade Las Vegas i PWHL. Målfarlig, men har även blick för spännande framspelningar. Vinnare av Elite Prospects Award 2022.
13. Wilma Sundin
Klubb: Brynäs (SDHL)
Ålder: 23 år
Moderklubb: IF Sundsvall Hockey
Landslagsmeriter: 2 VM
Kommentar: Missade OS förra säsongen på grund av en tuff skada. Nu tillbaka, men i ny matchtröja (Brynäs) och kanske bättre än någonsin. Tuff att möta och samtidigt klok i spelet och målfarlig.
15. Lisa Johansson
Klubb: Frölunda (SDHL)
Ålder: 34 år
Moderklubb: Nybro IF
Landslagsmeriter: 3 OS, 6 VM
Kommentar: 34 år ung och fortsätter att utvecklas. Irrationell och svårfångad för motståndarförsvar. Gjorde nyligen sin 200:e A-landskamp. Skadad under sommaren, men tillbaka i sitt gamla jag lagom till VM.
16. Tilde Grillfors
Klubb: Brynäs (SDHL)
Ålder: 18 år
Moderklubb: HV71
Landslagsmeriter: Debutant
Kommentar: En av svensk hockeys stora framtidsnamn. Tycks vara helt respektlös på isen, vilket hon inte minst visade i Finland då hon stod för ett hattrick mot Schweiz. En joker i truppen.
17. Sofie Lundin
Klubb: Frölunda HC (SDHL)
Ålder: 26 år
Moderklubb: Jonstorps IF
Landslagsmeriter: 2 OS, 5 VM
Kommentar: En av SDHL:s absolut bästa spelare. Har inlett säsongen i Frölunda på ett imponerande sätt. Då hon är på sitt bästa spelhumör är hon ovärderlig offensivt för Damkronorna.
19. Sara Hjalmarsson
Klubb: Toronto Sceptres (PWHL)
Ålder: 28 år
Moderklubb: HV71
Landslagsmeriter: 3 OS, 6 VM
Kommentar: ”Hjalle” viker inte en tum då det nosar målchans. Antagligen lagets största vinnarskalle tillsammans med Lina Ljungblom. Det gör nog ganska ont att möta Hjalmarsson.
22. Hanna Thuvik
Klubb: Brynäs IF (SDHL)
Ålder: 24 år
Moderklubb: Rönnängs IK
Landslagsmeriter: 4 VM, 1 OS
Kommentar: Ett kraftpaket med ett fint målsinne. Inte någon spelare som motståndarna direkt kan lyfta bort framför mål. Stenhård. Ofta underskattad, men skulle utan tvekan fungera bra i PWHL.
23. Thea Johansson
Klubb: HV71 (SDHL)
Ålder: 23 år
Moderklubb: IF Troja-Ljungby
Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS
Kommentar: Tuff och viker inte ner sig i det fysiska. Dessutom extremt skicklig målskytt. Siktar på att ta en plats i PWHL efter VM. Har potential att bli en riktigt bra spelare i världens bästa liga.
24. Ebba Hedqvist
Klubb: MoDo Hockey (SDHL)
Ålder: 20 år
Moderklubb: Svedjeholmens IF
Landslagsmeriter: 3 VM, 1 OS
Kommentar: Gör sällan en dålig match och tillsammans med Mira Hallin kan vad som helst hända när duon är på isen. Slitvarg. Vinnare av Elite Prospects Award 2024 och 2026.
25. Lina Ljungblom
Klubb: Montréal Victorie (PWHL)
Ålder: 25 år
Moderklubb: Skövde IK
Landslagsmeriter: 2 OS, 5 VM
Kommentar: Kraftpaket och tekniker i samma paket. Första svenska vinnaren av PWHL. Liksom Sara Hjalmarsson är Lina Ljungblom både oöm och jobbig att möta. Viker inte ner sig för någonting.
34. Mira Hallin
Klubb: MoDo Hockey (SDHL)
Ålder: 20 år
Moderklubb: Svedjeholmens IF
Landslagsmeriter: 1 OS, 2 VM
Kommentar: En av Sveriges stora framtidsnamn. Gör sällan en dålig match. Tillsammans med Ebba Hedqvist bildar Svedjeholmsduon en viktig del av Tre Kronor Dam. Mycket hög lägstanivå.
67. Michelle Löwenhielm
Klubb: Linköpings HC (SDHL)
Ålder: 31 år
Moderklubb: Enebybergs IF
Landslagsmeriter: 5 VM, 2 OS
Kommentar: Tillbaka i VM-sammanhang. Spelintelligens och målfarlig. Dessutom ovärderlig vid sidan av isen. Var splittrad mellan att spela back och forward förra säsongen i Färjestad, men den här säsongen forward i Linköping och landslaget.
89. Nicole Hall
Klubb: Penn State University (NCAA)
Ålder: 22 år
Moderklubb: Borlänge HF
Landslagsmeriter: 1 OS
Kommentar: VM-debutant och en av ”gruvarbetarna” i Damkronorna. Haft en väldigt skarp utvecklingskurva under sin tid på Penn State. Kallar sig själv för "kötthjärnan" i laget.