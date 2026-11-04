VM-debutanten: "Jag är lagets kötthjärna"

Nicole Hall om VM-debuten. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Erika Holst presenterade två debutanter till VM . Den ena är Tilde Grillfors och den andra Nicole Hall. Den sistnämnde är nu inne på sin tredje säsong på Penn State University.



– Två och ett halvt år senare känns det som att jag utvecklats på mesta planen där borta, men också som person, berättar Nicole Hall för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tar mer ansvar. Att bo så långt hemifrån och vara i det här laget där alla pushar varandra och vill utvecklas varje dag har hjälpt mig till att bli mycket mer självsäker i mitt spel. Att jag vågar ta för mig mer och spela ett mognare spel över hela banan.

Hur har tiden där borta då utvecklat dig som person utanför isen?

– I år har jag fått ta lite mer ansvar i och med att vår ”juniorclass” är som en ”seniorclass” efter som vi inte riktigt har någon sådan.

– Det har blivit mycket mer att ta ansvar för dom som kommer in som ”freshmens”. Jag har också fått rollen som assisterande kapten.

Var ensam från Europa: "Mycket glad över det"

Nicole Hall var redan första säsongen på Penn State ensam svensk spelare i laget, vilket hon idag kan känna sig tacksam för.

– Jag tycker att det har varit väldigt kul. Det har gjort att jag måste kasta mig ut i det sociala med dom andra i laget eftersom jag inte har någon att ty mig till. Det hade varit lätt om jag hade haft en annan svensk eller europé där att det kunnat bli att vi hållit ihop på ett annat sätt.

– Första året var det bara jag från Europa. Till andra året fick Matilde Fantin som är från Italien, men första året blev det att jag hakade på amerikanskorna och kanadensiskorna samtidigt som jag fick lösa mycket själv. Om jag ska vara ärlig är jag mycket glad över det.

Foto: Bildbyrån

Penn State University ligger på ett mycket speciellt ställe mellan Cleveland och New York.

– Mitt i smeten, säger Nicole Hall med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det heter State College och är en riktig collegestad. Under julen då inte stunderna är där är det tomt i hela stan. Colleget gör staden. Det finns inget annat att göra än att gå till skolan och sedan träna. Annars är det mest natur, vilket är fint och som jag älskar. Det är så fint nu på hösten där, men det är inte någon direkt rolig stad att bo i.

Är det en partystad med tanke på alla studenter?

– Ja, det är en del party där runt om. Går man på en kvällspromenad ser man alltid ett hus som det röjs i fast det är en vanlig tisdag.

Hyllar Sverigebekantingen: "Är jättebra"

Nicole Hall har den här säsongen spelat tio matcher för Penn State och där svarat för fyra mål och totalt sex poäng.

– Jag ser säsongen så här långt som positiv. Jag har kanske inte riktigt kommit i gång som jag velat borta i Penn State. Ändå har jag fått spela mycket och har fått mycket förtroende, så det finns ingenting att klaga på.

– Vi är bara tio matcher in så det är mycket tid kvar, men jag är absolut nöjd, vilket jag också är med mina tre matcher under Lidl Hockey Games.

En av coacherna på Penn State är Sverigebekantingen Jennifer Wakefield.

– Det är kul. Hon är jättebra, är där för att utveckla oss, vill alltid hjälpa till och har en positiv syn på hur jag och vi som lag ska spela. Hon har hand om backarna och boxplay, så hon är en jätteviktig del för vårt lag.

Jennifer Wakefield är en av SDHL:s bästa spelare genom tiderna. Foto: Bildbyrån.

Nicole Hall spelade OS tidigare i år, men nu väntar alltså VM-debut med Damkronorna för 22-åringen.

– Såklart att jag blev jätteglad. Det är något som legat i bakhuvudet och en dröm som går i uppfyllelse. När jag då fick det där samtalet kände jag ren och skär lycka. Jag är supertaggad.

Det är inte ”bara” att packa väska och åka hem. Var det givet att tacka ja?

– Ja, det var givet att tacka ja. Sedan får jag lösa skolan. Coacherna blev såklart jätteglada och det var inga problem att bli släppt av dom. Sedan var jag tvungen att prata med alla lärare och se till att jag låg i fas med allt som ska göras där. Lärarna var också väldigt, väldigt glada för min skull och det var inga problem för dom att jag skulle åka.

Behöver du plugga mellan träningarna och matcher nu när du är här med landslaget?

– Matchdagarna försöker jag släppa plugget, men försöker ligga i fas inför dom. Sedan blir det ganska mycket pluggning på kvällarna. Jag ser till att jag ligger i fas och får gå igenom det jag har missat på lektionerna.

Nicole Hall om VM-debuten

Hur ser du på din roll i VM-laget?

–Lagets kötthjärna (skratt). Jag ska vara jobbig att möta, skapa kaos för motståndarna och få dom ur balans.

– Under våra tre matcher i Lidl Hockey Games har jag tagit för mig ännu mer offensivt tillsammans med ”Hjalle” (Sara Hjalmarsson) och ”Ludde” (Sofie Lundin). Jag försöker vara med och skapa framåt också. Men det handlar ändå mer om att göra jobbet i boxplay och få andra laget i obalans.

Vem är du i omklädningsrummet?

– Jag brukar nog låta ganska mycket, sjunger och stojar. Är kanske inte den som pratar inför hela laget, men är ändå med och försöker dra upp energin.

Humörhöjaren Hall. Foto: Bildbyrån.

Vad krävs det av er om det ska bli svensk medalj i VM?

– Att fortsätta på det spåret vi byggt upp nu under den här veckan. Jag tror att vi har något riktigt, riktigt bra på gång. Vi är där för att ta hem en medalj i år och jag tror verkligen att i år är året, avslutar Nicole Hall.



Sverige premiärspelar i VM mot Kanada på fredag klockan 15:00.