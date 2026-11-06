Redo att skaka jätten: "Blir en riktig pangstart"

Mira Jungåker är laddad för VM-premiären mot Kanada.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

I eftermiddag inleds hockey-VM i Danmark och för svensk del börjar mästerskapet med en match mot ett av lagen som tippas vinna hela turneringen, i form av Kanada. En av Sveriges viktigaste spelare är Mira Jungåker som i somras fyllde 21 år.

Till vardags spelar hon för Ohio State University där hon som back har inlett säsongen med att göra två mål och totalt 19 poäng på 10 matcher. Med det är hon den poängbästa backen i hela ligan.

– Till att börja med har det varit en bra sommar med en otroligt hård träning. Jag hoppas det ligger lite grand till grund att det gått så bra i inledningen, säger Mira Jungåker till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan spelar jag i ett väldigt spelskickligt lag. Vi hittar varandra bra och det är otroligt kul att spela. De som är runt omkring mig och gör det lätt för mig förtjänar en stor eloge.

"Perfekt" flytt till Ohio

Mira Jungåker har också under säsongen utvecklat sitt spel. En stor anledning till det är att hon har fått mycket speltid i Ohio.

– Ja, det känner jag absolut. Jag får också mycket förtroende och speltid där borta och är också ganska beroende av speltid för att prestera, vilket jag själv har känt lite grann.

– Jag har kommit in i ”flowet” och det har flutit på hur bra som helst, så det har varit fantastiskt kul.

Hur skulle du beskriva miljön som är kring laget och Ohio State University?

– Den är helt fantastisk. Man har alla möjligheter där att lyckas när det kommer till hockey, men även i skolan. Du kan få hjälp med skolan när du behöver det. Även återhämtning.

– Miljön där är något man verkligen vill vara i för att utvecklas. Jag känner att det har varit en ”perfect match” för mig.

Mira Jungåker är inte ensam svensk i laget, utan där spelar även Jenna Raunio och Hilda Svensson. Båda för övrigt med till VM.

– Vi tre är supertajta, såklart. Vi var tajta redan i HV71, smålandslaget, U18-landslaget och allt det där. Det är två av mina bästa kompisar, så då kommer det sig naturligt att vi är tajta.

– Sedan får vi passa oss för att inte bara hänga med varandra utan även se till att hänga med resterande del av laget.

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson

Foto: Ronnie Rönnkvist

Benämns som världsback: "Fina ord att höra"

När Erika Holst presenterade truppen till VM titulerade hon Jungåker som en världsback, vilket också innebär ett visst ansvar och press att prestera under VM.

– Såklart att det var fina ord att höra. Jag är väldigt tacksam över att folk ser mig som en världsback.

– Det handlar också om att prestera på världsnivå under VM för att bevisa att jag är det.

Går det att skaka av sig pressen på sig eller hur hanterar du det där?

– Jag tror att jag gillar pressen. Någonstans känner jag att jag måste pusha mig själv för att nå upp till förväntningarna som är.

– Klart att det kan gå över till att bli för mycket press, men så som det är just nu trivs jag ganska bra i det och tycker att det pressar mig till att spela min bästa hockey.

Starkt genrep i Södertälje

Sverige kommer till VM efter att ha vunnit Lidl Hockey Games. Dessutom med att inte släppa till några mål under turneringens tre matcher.

– En superbra turnering. Givetvis har vi otroligt starka målvakter som gör att det blir lätt att spela i egen zon. Försvarsspelet tycker jag var ruggigt stabilt och det är alltid en bra grund för att vinna hockeymatcher.

– Noll mål på tre matcher – det är inte ofta det händer. Att vi nu till VM bygger vidare på det spelet i försvarszonen, tar attacker därifrån och skapar anfall. En bra genrepsturnering.

Tar ni med er mycket självförtroende med er från den turneringen in i VM?

– Otroligt mycket såklart. Vi vet att vi kan slå Schweiz, Finland och Tjeckien. Nu har vi dessutom gjort det precis innan VM där dom har haft sina lag som dom ska ta med sig dit.

– Jag tror också att det bygger självförtroende inför kommande turnering, att vi vet att vi kan slå alla tre lagen med de lag de har just nu.

Mira Jungåker och Damkronorna har haft bra förberedelser inför VM.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Tuff premiär väntar: "Otroligt taggad"

Nu väntar premiären mot Kanada, ett lag som Mira Jungåker ser fram emot att spela mot.

– Jag är otroligt taggad. Kanada är inne i ett litet generationsskifte och har inte samma erfarenhet som de har haft innan.

– Om vi kollar historiken har Kanada inte haft sina bästa matcher mot oss de senaste åren. Jag ser fram emot den här matchen otroligt mycket och det blir en riktig pangstart på VM.

Vad krävs det om ni ska slå Kanada?

– Att vi bygger vidare på det försvarsspel som vi har haft. Att vi håller oss innanför ramarna och gör det vi har sagt att vi ska göra med spelsystemet och allting.

– Sedan gäller det framför allt att inte låta dem komma till några kontringar, för Kanada är otroligt skickliga på det. Det gäller att spela smart, få ner pucken djupt och försöka hålla deras spelare så mycket som möjligt på utsidan.

När tar Sverige sin nästa medalj i VM?

– Nu!