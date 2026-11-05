Målvakten om chocken inför VM: "Stor förlust för oss"

SCANIARINKEN/SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Schweiz har haft en tuff start på Euro Hockey Tour. Under Lidl Hockey Games förlorade laget samtliga tre matcher och fick bara ihop 2-12 i målskillnad. Nu väntar Dam-VM och inför stora internationella turneringarna brukar Schweiz steppa upp och slåss om medaljerna. Hur det blir i år återstår att se. En som ser mycket fram emot årets VM är tidigare MoDo Hockey och Frölunda HC Dam-målvakten, Andrea Brändli.



-- Det kommer bli spännande, förhoppningsvis, säger Andrea Brändli när hockeysverige.se träffar henne i Scaniarinken för en intervju inför VM och frågar hur hon tänker kring att VM nu kommer spelas i november mot tidigare då turneringen spelats efter säsongen.

-- Det är en ny utmaning för alla oss fyra lag som är här att spela den här turneringen innan en stor turnering, men det kommer bli roligt.



Andrea Brändli kommer den här säsongen spela i PWHL för Detroit, vilket innebär att hon ännu inte spelat några seriematcher.

-- Jag har bara spelat med landslaget. Det blev två matcher i augusti och två i slutet av september och sedan matcherna nu här i Sverige.



Det måste vara speciellt för dig som målvakt att inte fått flera matcher innan en så stor turnering?

-- En väldigt speciell situation för mig personligen. Det är första gången jag inte har så mycket matcherfarenhet när jag går in i en så stor turnering. Jag tar det dag för dag och lär mig av varje match.

Andrea Brändli blir en nyckelspelare för Schweiz i VM. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Brändlis förväntningar på Schweiz

Vilka är dina och Schweiz förväntningar på VM-turneringen?

-- Nu kommer vi från OS där vi vann bronsmedaljerna. Jag tror att vi ska ha med oss det som mål.

-- Samtidigt måste vi ha fokus på oss själva. Få till någonting perfekt och förhoppningsvis spela om medaljerna. Jag tror det är målet för alla. Speciellt eftersom vi har en ny ung grupp och det ska bli spännande att se hur vi står oss.

-- Jag tror det kommer bli en rolig turnering för damhockeyn och för oss. Först och främst överleva gruppspelet och sedan gå för medaljerna.



Vad tror du nya spelordningen med gruppspel där alla lag har samma förutsättningar betyder för damhockeyn ur ett bredare perspektiv?

-- Varje gång du kan spela mot bästa lagen i världen, för Österrike…, alla länder som spelat i B-gruppen, frekvent... Det har tidigare varit svårt att för dom länderna att komma upp och spela på den nivån.

-- Om vi nu ger dom länderna möjligheten att spela mot alla, även största nationerna som Kanada och USA, kommer det utveckla alla. Jag tror att det också då kommer ge mer uppmärksamhet till damhockeyn och då kan allt hända, så jag tror att det här blir stor förändring för damhockey.

Chocken efter stjärnans skadebesked

Schweiz tvingas klara sig utan lagets stora stjärna, Lara Stalder, i VM då hon ådragit sig en tuff skada.

-- Det kommer bli annorlunda. Hon är en av våra ledare och varit vår kapten under många år. Så att hon inte är med är en stor förlust för oss. Jag tror alla fick en chock när vi hörde om den nyheten.

-- Samtidigt är det nu en chans för unga spelarna eller över huvud taget någon i laget att kliva fram för att fylla den rollen. Eller splitta rollen på flera av våra spelare.

-- Efter chocken måste vi titta framåt och se det som en chans för några andra att kliva fram.

Schweiz stjärna Lara Stadler missar VM. Foto: Ronnie Rönnkvist

Andrea Brändli är idag 29 år och med Lara Stalders frånvaro i landslaget får målvakten en stor roll vid sidan av isen.

-- Eftersom Lara inte är här är jag den äldsta i laget, skrattar Andrea Brändli och fortsätter:

-- Jag har inte riktigt tagit in det och ibland är det som en chock att jag är en av äldsta spelarna i laget. Min viktigaste uppgift är att stötta laget, speciellt då var har det här nya unga laget. Se till att alla förstår att dom är där för att göra sitt jobb och inte stressar upp sig. Det är mitt mål främsta mål nu.

-- Samma sak vid sidan av isen, att spelarna kan komma till mig och prata om vad som helst. Ibland kan jag se mig själv som mamman i det här laget (skratt). Speciellt nu eftersom vi har superunga tjejer i laget. Det skulle jag säga är min roll nu, att finnas där för alla.

Flyttar till Detroit

Efter VM kommer Andrea Brändli alltså åka över till USA för spel i PWHL för Detroit.

-- Det ska bli spännande. Äntligen. Försäsongen har varit super, superlång. Nu kommer träningscampen starta i mitten av november efter VM. Sedan är första matchen i början av december.

Andrea Brändli flyttar till Nordamerika efter VM. Foto: Ronnie Rönnkvist

Som målvaktskollega i Detroit får hon franska OS-målvakten Alice Philbert.

-- Hon har spelat för franska landslaget och jag träffade henne i somras på IIHF-camp som coach.

-- Det ska bli superkul att träffa henne igen och bo på samma ställe. Det är kul eftersom vi klickade direkt och kom bra överens. Det kommer bli ett krig om målvaktsspaden, men på ett bra sätt för vi kommer supporta varandra oavsett vem som spelar.

-- Hon gjorde några otroliga matcher för Frankrike i OS och är verkligen värd chansen i Detroit.



Vilka förväntningar har du på tiden i PWHL?

-- Jag har varit professionell i tre år nu, men här kommer det bli på en helt annan nivå med intresset runt ligan, fansen och hela organisationen.

-- Att lära mig därifrån och ta med mig det in i landslaget och Schweiz, men också att vara en förebild. Jag vill framför allt vara en förebild för målvakterna i Schweiz. Kan jag inspirera unga att ha som mål att spela i PWHL-lag så är det något jag vill få ut av min tid i Detroit. Såklart också ha kul och njuta av min tid där. Det kommer bli ” once in a lifetime”, upplevelse, avslutar Andrea Brändli med ett leende.





