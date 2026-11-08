Jenni Hiirikoski står just nu på 97 VM-matcher, vilket är mest genom tiderna.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Mathilda Schüler/Bildbyrån

SÖDERTÄLJE/SCANIARINKEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Finland inledde VM med att vinna över hemmanationen Danmark med 4-1, vilket var väntat.

Lika väntat var det att 39-åriga Jenni Hiirikoski skulle vara på isen för det finländska laget. Så här långt har hon spelat 16 VM-turneringar och fem OS. Hon är nu alltså inne på sin 17:e VM-turnering.

– Vad som driver mig? Över huvud taget gillar jag att tävla samtidigt som att spela hockey är det bästa man kan göra. Så länge jag kan vill jag vara med, säger Jenni Hiirikoski med ett leende som såklart ser sig själv som en annorlunda spelare jämfört med 2003 då hon spelade sin första VM-turnering.

– Ja, jag tror det. All erfarenhet från sport, livet och prövningar har pushat mig att bli en bättre person hela tiden.

Jenni Hiirikoski: "Försöker finnas där för våra yngre spelare"

Vad är din roll på isen i det här finska laget?

– Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag och har en bred trupp. Alla försöker göra det dom ska göra.

– Själv spelar jag powerplay, boxplay, men jag spelar där man säger till mig att spela.

Vilken roll har du vid sidan av isen?

– Jag tycker att vi har många tjejer med mycket erfarenhet och vi försöker finnas där för våra yngre spelare.

– Först av allt försöker vi vara oss själva samtidigt som vi tycker det är kul att vi alla får spela tillsammans.

Har du samma roll i landslaget som Luleå när det handlar om finnas där för yngre spelarna?

– Ja, mer eller mindre såklart. När du är en lite äldre spelare försöker man finnas där om någon vill fråga något.

Jenni Hiirikoski har vunnit sex SM-guld, ett VM-silver, åtta VM-brons och tre OS-brons under sin karriär.

Foto: Bildyrån

Ställs mot Sverige: "Blir en rolig match"

Nu spelas alltså VM i november, något Jenni Hiirikoski tycker ska bli speciellt.

– Vi får se hur det blir. Jag tänker att det är vad det är. Vi kommer alltid försöka göra vårt bästa oavsett när vi spelar.

– Vi är beslutsamma och kommer göra vårt. Nu är VM i november, men vårt lag är redo.

Är det bättre för damhockeyn att VM spelas nu i november?

– Förhoppningsvis är det så eftersom det inte är några andra större turneringar då. Nu är det första gången så vi får se hur stort intresse vi får i november.

Vilka förväntningar har du på turneringen?

– Vi har ett bra lag och vi är i nöjda med hur det gick i OS, så vi vill komma tillbaka och slåss om medaljer.

Redan i andra matchen, idag klockan 15.00, ställs Finland mot Sverige .

– Jag tror att det kommer bli en bra och rolig match, avslutar Jenni Hiirikoski med ett leende.