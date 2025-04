Ilskan vid VM-uttåget: ”Kommer bli protester”

Det blir ingen medalj för Damkronorna i VM 2025.

Ulf Lundbergs gäng föll med 2–3 mot Finland efter ett omdiskuterat mål.

– Tråkigt att det ska ske på ett sånt sätt, säger SVT-experten Maria Rooth i sändningen.

Damkronornas förbundskapten Ulf Lundberg reagerar på situationen innan 2–3. Foto: SVT/skärmdump.

Det svenska hoppet om en Dam-VM-medalj är borta.



Efter ett gruppspel med fyra segrar och tre hållna nollor åkte Damkronorna på en snöplig 3–2-förlust redan i torsdagens kvartsfinal mot Finland. Svenskorna hade kämpat sig tillbaka till 2–2 efter en tung start på matchen, men den stora snackisen under mötet var det 2–3-mål i den andra perioden som i slutändan blev avgörande.



Susanna Tapani hade petat in pucken via en retur från den svenska burväktaren, Emma Söderberg, men redan i mittzon hade en av Sveriges spelare dundrat ner i isen.



– Det kommer bli protester där. Finland tar ledningen, Sverige vill ha med sig en utvisning. Det är 3–2 till Finland i en situation som kommer att bli mycket omdiskuterad. Mycket, mycket irriterat i svensk-lägret, säger Chris Härenstam, kommentator i SVT, under sändningen.



Experten, Maria Rooth, fortsätter att förklara samtidigt som svenska förbundskaptenen försökte få en förklaring av domarna.



– Det är en hög klubba som skapar den situationen och som senare leder till mål. Tråkigt att det ska ske på ett sånt sätt, säger Rooth och fortsätter:

– Jag förstår Uffes (Ulf Lundberg) frustration. De har fått minst antal utvisningar med sig. Det här är en situation vi säkerligen kommer diskutera en del.

Kritiken: ”Domarnivån är jättebra, men…”

Finlands ledning stod sig in i den andra periodvilan då Ebba Hedqvist gav sin syn på den uppmärksammade situationen.



– Det är domarna som dömer. Man får lita på att de gör rätt, men det är tveksamma situationer där ute. Det är klart det är tråkigt att det straffar oss på det sättet.



I den tredje perioden kom Damkronorna aldrig riktigt igång, utan fick istället se ytterligare en spelare bli liggandes på isen utan att domaren lyfte sin arm.



– Domarnivån i den här turneringen är jättebra, men om det ska bli ett 3–2-mål som går till på det där sättet och är matchavgörande, då känns det olustigt, säger Chris Härenstam kritiskt, samtidigt som Lisa Johansson vred sig i smärtor i mittcirkeln.



De svenska spelarna stod sedan upp för sin lagkamrat samtidigt som Rooth fortsatte i sändningen.



– Det är helt okej att du inte tar för allt, men det har varit så många gånger i den här turneringen som vi tyckt ”det är en solklar utvisning”, som de inte tar, säger hon om kollisionen som fick både Savolainen och Johansson att kliva av.

– Den är svårbedömd, men det känns mer som att det är en olycka, fyller Härenstam i.



Sverige plockade ut sin målvakt för att spela sex mot fem mot slutet, men fick inte in en kvittering.



– Jag hade hoppats att jag skulle uppleva den annorlunda när jag såg den på video jämfört med hur jag upplevde den från båset, men det gör jag tyvärr inte. I min bok är det där interference. Det känns inte bra att stå efteråt och prata om domarna faktiskt. Man får väl konstatera att vi behöver vara ännu bättre, säger Ulf Lundberg om situationen innan 2–3.