Stortalangen kastades in i Växjös toppkedja: "Unik"

Wiggo Sörensson kastades in i Växjös toppkedja.

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Redan under förra säsongen började Wiggo Sörensson smygas in i Växjö Lakers. Stortalangen hade spelat upp Boro Vetlanda HC i Hockeyettan och klev in i U18-laget som slutspelets MVP när SM-guldet säkrades.

Därefter fortsatte raketresan med ett nytt guld, nu i U18-VM, och sedan valdes han av Carolina Hurricanes i andra rundan av NHL-draften.

– Det är klart att vi hade velat att han kom till Växjö permanent. Men sen är det ju hans beslut, vad han känner är bäst för honom och hans utveckling. Vi båda har känt Wiggo sen vi var små och tycker det är skitkul att spela med honom, men framför allt att ha honom i laget. Det är bara svinkul när vi väl får ha det, svarade jämnårige Växjö-junioren Max Isaksson inför U18-VM.

Idag var 18-åringen tillbaka, men i Växjös A-lag.

Kastades in i toppkedjan

Fortsättningen i Boro/Vetlanda har inneburit en fortsatt succé och till tisdagens omgång av Champions Hockey League lånades den unge forwarden in av SHL-klubben, men endast för en match. Resultatet blev en 1–2-förlust nere i Tjeckien, mot Pardubice – trots imponerande spel från Wiggo Sörensson i en toppkedja.

Vetlanda-killen fick en stor roll intill Dennis Rasmussen och Lucas Elvenes, och klev av isen med hela 16:33 i istid. Han var dessutom, vid flera tillfällen, nära att kliva fram mot slutet av det jämna mötet.

Skotten slutade 33–31 till Växjös fördel, men Jachym Kondelik satte 2–1 i förlängningen.

-- Han är en unik spelare som är otroligt skicklig och kan kliva fram när det verkligen behövs, har Växjös andra löfte, Olle Karlsson, tidigare sagt till hockeysverige.se.

Även Ola Palme och Olle Karlsson tog plats i Växjös CHL-lag denna oktoberkväll.

Pardubice – Växjö: 2–1 OT (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

Pardubice: Teodor Vapenik, Jachym Kondelik.

Växjö: Peter Cehlarik.