Brynäs vilade sina stora namn under tisdagen mot Storhamar i CHL. Då blev det också förlust efter 2-1 till Olle Liss och hans Storhamar.

Brynäs åkte på en förlust i CHL mot Storhamar.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Det blev en tuff tisdagsmatch för Brynäs hemma mot Storhamar. Den norska klubben besegrade fjolårs-SM-finalisten med 2-1 efter en svag insats av hemmalaget. Brynäs, som var juniortungt, kom aldrig upp i nivå och förlorade välförtjänt.

I den andra perioden vädrade också Niklas Gällstedt sitt missnöje när han under ett powerbreak röt till ordentligt mot sina spelare. Då låg Brynäs under med 1-0 efter att Olle Liss vunnit pucken av Robert Hägg och serverat Marcus Bryhnisveen som hittade nät bakom Collin Delia.

Det följde sedan en lång period av intetsägande hockey där det inte hände mycket. Brynäs hade svårt att skapa några stora chanser mot Storhamar som i sin tur krigade på bra. Det dröjde sju minuter in i den sista perioden innan Tyler Vesel kvitterade till 1-1.

Men glädjen blev kortvarig för det svenska laget. 2-1-målet för norskarna kom nämligen mindre än fem minuter senare genom Colin Campbell. Brynäs gjorde sedan ett tafatt försök till en push. Men med bara ett par sekunder kvar kom ett jätteläge, som Markus Stensrud däremot klarade och säkrade segern för sitt Storhamar.

Brynäs har nu nio poäng i CHL och ligger alltjämt sexa i tabellen. Trots att det bara är tre poäng ner till under slutspelsstrecket ser de ut att ta sig vidare till en åttondelsfinal. Dit topp 16 alltså går.