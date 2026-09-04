Dan Tangnes och Rögle fick en tung start på CHL-äventyret.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Se CHL-matchens höjdpunkter i spelaren ovan.

"Ja… vad ska jag säga?", inleder Dan Tangnes när han under torsdagskvällen möter Helsingborgs Dagblad. Där ute på den tjeckiska isen har första tävlingsmatchen för säsongen nyss spelats, och hans lag klev av med 0–4 på tavlan.

Insatsen i sig, i premiären av Champions Hockey League, var inte heller mycket att hänga i julgranen.

– Det kanske inte är en 4–0-insats, men det går inte att hävda att Rögle BK varit det bättre laget idag. Det är ingen spelare som stått ut heller, om man ska vara ärlig, sa Viaplays kommentator Jonatan Lindquist vid slutsignalen.

Så vad är då förklaringen? För bakom sig hade Rögle försäsongssegrar mot SHL-motstånd.

Dan Tangnes menar att det kanske var lite för många i laget som inte hade tillräckligt ödmjuka förväntningar inför hur det är att spela i Europa, men ser det också som en konstig match där två snabba mål "på tillfälligheter" ställde till det.

– Vi blev lite stressade över när saker och ting inte blev som många hade förväntat sig. Där syntes det att det är väldigt tidigt på säsongen. Utförandet av många situationer var inte tillräckligt bra och vi mötte ett lag som nästan slog oss med vårt eget recept: de jobbade stenhårt, åkte jävligt mycket skridskor och satte enorm press varje gång de hade läge, säger SHL-tränaren till HD.

"De som tror det kommer snabbt ner på jorden"



Rögle kom till en hel del skottförsök i matchen, men när slutsignalen gick visade statistiken för träffar på mål 24–15, till Plzens fördel.

– Nja, underskattning tycker jag är fel ord. Det är lätt att slänga sig med det. Jag sa det till er häromdagen: de som åker till Tjeckien och tror man ska hämta enkla poäng kommer snabbt att komma ner på jorden. Det var kanske det som hände, säger Tangnes till HD och tillägger.

– Jag tror att vi förväntade oss att få mer tid med pucken och driva spelet lite mer. När vi inte lyckades med det blev det stress och frustration.

Tränaren menar dock att det hela är en del av en process, och att det går att dra lärdom av det hela.

Härnäst, redan under lördagen, väntar nästa CHL-omgång med Pardubice på andra sidan. Ett motstånd som på förhand bör vara tuffare än Plzen som alltså överraskade Rögle i 0–4-matchen.

Matcher mot Salzburg och Tappara väntar även för Rögle innan SHL-premiären mot Luleå 19 september.