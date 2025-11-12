Nytt ”B-lag” i CHL – ny överkörning

I går valde Kometa Brno att lämna stora delar av sitt lag hemma i Tjeckien. I dag följde Sparta Prag i det spåret och blev överkörda med 6-0 mot EV Zug.

Sparta Prag åkte med ett B-lag till Schweiz och blev överkörda.

Det blev en stor snackis under gårdagen när Kometa Brno valde att lämna stora delar av sitt ordinarie lag hemma. Däribland huvudtränaren och båda ordinarie målvakterna. Det slutade med en 6-1-förlust efter att de även bytt målvakt vid ställningen 1-1 efter 40 minuter.

Tidigare i dag gav CHL:s boss Jörgen Lindgren sina tankar om det tjeckiska lagets laguttagning och coachning. Då lät det bland annat så här:

— I slutet på dagen är det klart att det inte är bra. Återigen förväntar vi oss att man agerar professionellt och kommer med sitt bästa lag. Visar det sig att man inte gjort det är det inte bra för någon inblandad, sa han då.

I kväll hände samma sak igen. För Sparta Prag valde att lämna en hel drös med nyckelspelare hemma. Det i bortamötet mot EV Zug. Efter tolv minuter låg de också under med 4-0, och efter två perioder var ställningen 5-0. Det blev sedan till slut 6-0.

Champions Hockey Leagues regelverk dikterar att lagen måste ställa upp med sina bästa lag. Något som nu alltså inte har hänt två gånger i rad. Det återstår nu att se om det blir några repressalier mot lagen som vaskade sina åttondelsfinaler.