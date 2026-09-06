Sam Hallam vann nya duellen med Petter Thoresen.

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När Norge, i våras, chockade Tre Kronor, och hela hockeyvärlden, var det Petter Thoresen som stod i båset. 3–2-segern var den första mot Sverige någonsin på ordinarie tid, och Hockey-VM avslutades sedan med en sensationell bronsmedalj för vårt grannland.

"Svenskt jättefiasko", var rubrikerna på andra sidan, och Sam Hallam tackade för sina år som förbundskapten med uttåg i kvartsfinal.

Idag, söndag, tog Hallam revansch, både för sig själv och Tre Kronor, 106 dagar senare.

Genève-Servettes Champions Hockey League-möte med Storhamar innebar nämligen en ny coach-duell med Petter Thoresen. Det hela var Hallams andra tävlingsmatch efter flytten till den schweiziska klubben. Den första, under fredagen, var en 6–2-seger mot Eisbären Berlin.

Det var Storhamar som tog ledningen i mitten av första perioden, men genom Jimmy Vesey säkrades segern. Amerikanen stod för 1–1 i powerplay tidigt i andra akten, och spelade sedan fram till 2–2 när Jacob Berglund återtagit ledningen för gästerna. Simas Ignatavicius 3–2 blev sedan avgörande i och med en mållös tredjeperiod. Skotten slutade 27–19 till Genève-Servettes fördel.

Genève-Servette – Storhamar: 3–2 (0–1, 3–1, 0–0)

Genève-Servette: Vesey, Granlund, Ignatavicius.

Storhamar: Salsten, Berglund.