Klart: Så spelas åttondelsfinalerna i CHL

Samtliga fyra svenska SHL-lag i form av Skellefteå, Frölunda, Växjö och Rögle är vidare till CHL:s slutspel. När grundserien i går spelades klart, stod det också klart att bara två av dessa lag kommer att kunna ta sig vidare till kvartsfinal.
Detta då dubbla svenskmöten väntar direkt i åttondelsfinalen, där Skellefteå ställs mot Rögle och Frölunda ställs mot Växjö.
Skellefteå slutade på en andraplats i CHL:s grundserie efter att ha vunnit fem av sex matcher, vilket gör att de ställs mot Rögle, som slutade på en 15:e plats i grundserien, efter att Ängelholmslaget vunnit tre av sex matcher. Frölunda, å sin sida, vann fyra matcher, varav en efter förlängning, och slutade på en sjätteplats i CHL:s grundserie, medan Växjö slutade elva efter att man vunnit tre matcher.
Hallam mot Rönnberg i åttondelsfinalen
Den första åttondelsfinalen väntas spelas tisdag den 10 november, med returen den 17 november.
Tidigare har slutspelet i Champions Hockey League lottats, men i samband med att turneringen förändrade sitt tävlingsformat från gruppspel till en stor grundserie från och med säsongen 2023/24 tog man också bort lottningen och införde i stället ett seedat slutspel.
Utöver de svenska matcherna så kommer även ett helschweiziskt möte att spelas i åttondelsfinalen, då Sam Hallams Genève-Servette ställs mot Roger Rönnberg-tränade Fribourg-Gottéron.
Så spelas åttondelsfinalerna i CHL
Pilsen (Tjeckien) – Davos (Schweiz)
Skellefteå – Rögle
Köln (Tyskland) – Liberec (Tjeckien)
Dynamo Pardubice (Tjeckien) – SaiPa (Finland)
Eisbären Berlin (Tyskland) – KooKoo (Finland)
Frölunda – Växjö
Genève-Servette (Schweiz) – Fribourg-Gottéron (Schweiz)
Mannheim (Tyskland) – Tappara (Finland)