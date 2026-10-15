Klart: Så spelas åttondelsfinalerna i CHL

Det väntar dubbla svenskmöten i CHL:s åttondelsfinaler.

Foto: Imago & Bildbyrån

Samtliga fyra svenska SHL -lag i form av Skellefteå , Frölunda , Växjö och Rögle är vidare till CHL :s slutspel. När grundserien i går spelades klart, stod det också klart att bara två av dessa lag kommer att kunna ta sig vidare till kvartsfinal.

Detta då dubbla svenskmöten väntar direkt i åttondelsfinalen, där Skellefteå ställs mot Rögle och Frölunda ställs mot Växjö.

Skellefteå slutade på en andraplats i CHL:s grundserie efter att ha vunnit fem av sex matcher, vilket gör att de ställs mot Rögle, som slutade på en 15:e plats i grundserien, efter att Ängelholmslaget vunnit tre av sex matcher. Frölunda, å sin sida, vann fyra matcher, varav en efter förlängning, och slutade på en sjätteplats i CHL:s grundserie, medan Växjö slutade elva efter att man vunnit tre matcher.

Hallam mot Rönnberg i åttondelsfinalen

Den första åttondelsfinalen väntas spelas tisdag den 10 november, med returen den 17 november.

Tidigare har slutspelet i Champions Hockey League lottats, men i samband med att turneringen förändrade sitt tävlingsformat från gruppspel till en stor grundserie från och med säsongen 2023/24 tog man också bort lottningen och införde i stället ett seedat slutspel.

Utöver de svenska matcherna så kommer även ett helschweiziskt möte att spelas i åttondelsfinalen, då Sam Hallams Genève-Servette ställs mot Roger Rönnberg-tränade Fribourg-Gottéron.

Så spelas åttondelsfinalerna i CHL

Pilsen (Tjeckien) – Davos (Schweiz)

Skellefteå – Rögle

Köln (Tyskland) – Liberec (Tjeckien)

Dynamo Pardubice (Tjeckien) – SaiPa (Finland)

Eisbären Berlin (Tyskland) – KooKoo (Finland)

Frölunda – Växjö

Genève-Servette (Schweiz) – Fribourg-Gottéron (Schweiz)

Mannheim (Tyskland) – Tappara (Finland)