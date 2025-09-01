Inför Frölundas match mot Lausanne fick Tobias Normann plötsligt sjukdomskänningar. Då axlade Nicklas Lasu (!) rollen som andremålvakt.

– Vi hade fått ett gott skratt, men det hade antagligen blivit en torsk, säger centern till Göteborgsposten.

Tobias Normann och Nicklas Lasu. Foto: Bildbyrån (montage).

Under gårdagen ställdes Frölunda HC mot HC Lausanne i CHL. Innan matchen uppstod dock ett underligt problem. Burväktaren Tobias Normann fick sjukdomskänningar och valde att inte delta. Eftersom reservmålvakten Hugo Laring befann sig i Linköping med J20-laget stod Frölunda utan en andremålvakt. Tränarna valde då att vända sig till veteranerna i laget, Nicklas Lasu och Max Friberg.

– Vi bestämde i coachrummet att Lasu eller Friberg skulle stå. Friberg är högerplockad så det hade kanske varit svårt att hitta grejer till honom. Jag ville inte att de skulle gå runt och fundera, men jag tänkte att de är erfarna och ledare i gruppen så de var tvungna att ta det, säger huvudtränare Robert Ohlsson till Göteborgsposten.

Förstamålvakten Lasse Johansson höll dock hela matchen och varken Lasu eller Friberg fick chansen att visa sig i målvaktsskydd. Enligt Nicklas Lasu hade Frölunda antagligen förlorat matchen ifall han fått vakta kassen.

– Det hade inte gått bra haha. Vi hade fått ett gott skratt, men det hade antagligen blivit en torsk, säger Nicklas Lasu.

Istället för benparader stod Lasu för ett mål och en assist när Frölunda besegrade Lausanne med 5-2 på hemmais.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.