Luleå förlorar trots målvaktens jättematch

Luleå förlorar mot Sparta Prag efter en svag insats i Tjeckien.

Tack vare ett starkt målvaktsspel av Matteus Ward fick de ändå en poäng och förlorade först med 2-1 efter straffar.

Matteus Ward såg till att Luleå fick med sig en poäng i Tjeckien. Foto: Bildbyrån

I Champions Hockey League inledde Luleå med två hemmamatcher mot schweiziskt motstånd. Det blev förlust 2-3 efter förlängning mot EV Zug och seger 4-2 mot SC Bern för de svenska mästarna. Under torsdagskvällen väntade den första bortamatchen där Sparta Prag stod för motståndet.

Det blev ingen höjdarmatch direkt och det var mållöst efter första perioden innan nollan spräcktes tidigt i mittperioden. Sparta Prag tog ledningen strax innan två minuters spel. Den tidigare Örebroforwarden Jakub Krejčík fick stå väldigt fri och serverades av förre Frölundastjärnan Michael Špaček varpå Krejčík kunde skjuta i bortre hörnet för att få in pucken bakom Matteus Ward.

Luleå svarade dock tämligen omgående. Bara några minuter senare klev stjärnforwarden Anton Levtchi fram och skickade in 1-1 efter att Heikki Liedes och Pontus Andreasson stått för assisten. Men fler mål blev det inte. Luleå var tillbakatryckta i tredje perioden efter att ha dragit på sig flera utvisningar och Sparta Prag pushade på för ett segermål. Matteus Ward stod däremot för en stark match och räddade kvar Luleå i matchen.

Luleå förlorar trots storspel från Matteus Ward

Det blev förlängning och även där fick Luleå spela boxplay men de lyckades döda av utvisningen även den här gången. I stället skulle det krävas straffar för att få fram en vinnare i matchen. Luleå missade dock alla sina fem straffar och den enda målskytten blev NHL-meriterade forwarden Filip Chlapík för Sparta Prag. Tjeckerna vinner matchen med 2-1 och kniper bonuspoängen. Sparta Prag vann även skotten med hela 31-13 (!) och Luleå kan tacka Matteus Ward för poängen.

– De får med sig en poäng från den här bortamatchen som var stundtals tung för Luleå. Ett bra målvaktsspel av Ward och uppoffrande försvarsspel i ”pk” gav en poäng för Luleå, säger Viaplays kommentator Magnus Dahlborn efter matchen.

Luleå har inlett CHL-spelet med två förluster på de ter inledande matcherna, men de har ändå plockat fem poäng tack vare att de inte har förlorat i ordinarie tid än. Härnäst ska Luleå resa till Polen för ett möte med GKS Tychy på lördag.

Sparta Prag – Luleå 2–1 SO (0-0,1-1,0-0,1-0)

Sparta Prag: Jakub Krejčík, Filip Chlapík (avgörande straff).

Luleå: Anton Levtchi.