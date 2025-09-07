Mario Kempe, 36, hade en riktigt fin afton i Danmark.

När Klagenfurt besegrade Odense Bulldogs med 6-3 stod Kempe nämligen för fem (!) poäng.

Mario Kempe har fått en kanonstart i Klagenfurt. Foto: Matthias Trinkl/Gepa Pictures/Bildbyrån

Österrikiska Klagenfurt förlorade mot Brynäs med 4-2 i Champions Hockey League i torsdags. De reste sedan till Danmark för att ställas mot de danska mästarna Odense Bulldogs under lördagskvällen.

Matchen slutade med seger för KAC – efter en succékväll av Mario Kempe. Det var mållöst efter första perioden men sedan var det Kempe som spräckte nollan med sitt 0-1-mål tidigt i andra perioden. Han noterades för en assist till 0-2 innan Odense reducerade. Men Kempe klev sedan in och satte 1-3 igen för att se till att Klagenfurt behöll sin tvåmålsledning.

Odense reducerade igen i tredje perioden innan Mario Kempe klev in i handlingarna igen. Han spelade fram till både 2-4 och 2-5-målet för att säkra en österrikisk seger. Kempe gjorde alltså fem poäng, 2+3, i matchen och det enda målet som han inte var involverad i var Klagenfurts 3-6-mål i tom kasse med bara en sekund kvar att spela. Det blev även ytterligare två svenska målskyttar då Sebastian Fakt och Kevin Karlsson gjorde två av Odense Bulldogs mål i matchen.

Mario Kempe har fått en succéstart i Klagenfurt

Mario Kempe spelade i finska Tappara förra säsongen men var klubblös under stora delar av sommaren. Han kopplades då ihop med en möjlig flytt till Södertälje i HockeyAllsvenskan men förra månaden blev det klart att 36-åringen i stället väljer spel hos Klagenfurt den här säsongen. Kempe har nu också fått en succéstart i sin nya klubb. Han gick förvisso poänglös från den första CHL-matchen mot Sparta Prag men därefter har han gjort poäng i tre raka matcher. Han stod först för en assist vardera mot Eisbären Berlin och Brynäs innan gårdagens poängshow mot Odense Bulldogs där han gjorde sina första mål sedan flytten.

På fyra matcher i CHL har Mario Kempe alltså gjort sju poäng. Det gör att han är i delad ledning av poängligan i Champions Hockey League då amerikanen Cade Borchardt också har gjort sju poäng på fyra matcher för finska KalPa.

Tidigare i sin karriär har Kempe spelat 70 NHL-matcher för Arizona Coyotes och även gjort flera säsonger i KHL. Hemma i Sverige har han spelat 328 matcher i Elitserien/SHL och har representerat klubbar som Rögle, Djurgården, MoDo och Luleå. Mario Kempe har även spelat två VM-turneringar med Tre Kronor tillsammans med sin lillebror Adrian Kempe.

Source: Mario Kempe @ Elite Prospects