Luleå tvingades köpa nya klubbar för 150 000 kronor inför CHL-semifinalen mot EV Zug.

Sedan gick norrbottningarna ut och vann med 3-2 nere i Schweiz.

Luleå vann med nyköpta klubbor nere i Schweiz. Foto: Martin Meienberger/freshfocus/Bildbyrån

Det blev en udda uppladdning för Luleå inför kvällens första semifinal i CHL mot EV Zug. Deras bagage följde inte med ner till Schweiz utan fastnade i Danmark där klubben hade mellanlandat. Inför matchen fick Luleå låna klubbor av Zug för att ens kunna träna nere i Schweiz, men den lösningen kunde man såklart inte använda sig av till kvällens match.

I stället tvingades klubben ge sig ut och köpa nya klubbar i Schweiz, det bekräftar Luleås vice general manager Ulf Engman.

”Vi tvingades köpa nya klubbor för drygt 150 000kr🙈

Förhoppningsvis kan flygbolaget eller reseförsäkringen hjälpa till att täcka den tråkiga utgiften”, skriver Engman på X.

Luleå vinner mot Zug – med nya klubbor

Det störde däremot uppenbarligen inte Luleå under matchen mot EV Zug i Schweiz. De åkte nämligen ut och vann med 3-2 borta mot den schweiziska storklubben.

Luleå var helt dominanta i starten och fick spela powerplay en del i första perioden men utan att få in pucken. Målet kom sedan i stället i fem-mot-fem mot slutet av perioden. Bortalaget tog ledningen genom finländaren Heikki Liedes som överlistade målvakten Leonardo Genoni med ett snabbt skott efter en kontring. I andra perioden fick Zug sedan spela i powerplay och slog till direkt för att kvittera till 1-1.

Därefter kunde Luleå sticka iväg. Zug fick spela powerplay igen och slarvade med pucken vilket ledde till att Isac Hedqvist kunde sno åt sig pucken och skjuta in 2-1 till Luleå. Norrbottningarna utökade också ledningen när Ben Tardif höll sig framme och rakade in en retur för 3-1 borta mot Zug. I tredje perioden reducerade däremot Zug återigen i powerplay. Den förre NHL-stjärnan Tomas Tatar sköt ett skott som Joel Lassinantti stoppade men hans plockhandske, med pucken inuti, bedömdes passera mållinjen och efter videogranskning godkändes målet.

Zug pressade på för ett kvitteringsmål men Lassinantti och Luleå kunde hålla tätt resten av matchen för att vinna med 3-2. Skotten blev hela 35-15 till Luleå som var det klart bättre laget spelmässigt i matchen och vann rättvist. Luleå har nu fördel inför returmötet i Norrbotten nästa vecka där det kommer att avgöras vilka som går vidare till CHL-final mot antingen Frölunda eller Brynäs.

EV Zug – Luleå 2–3 (0-1,1-2,1-0)

Zug: Jan Kovar, Tomáš Tatar.

Luleå: Heikki Liedes, Isac Hedqvist, Ben Tardif.

