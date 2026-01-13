Luleå i flygkaos: ”Spelarnas klubbor kom inte med planet”

Luleå Hockeys spelarklubbor har inte kommit med till Schweiz.

Nu kan klubben tvingas köpa nya, berättar den vice sportchefen. Ulf Engman.

– Det hade blivit dyrt. Det skulle förmodligen gå på 150 000 till 200 000 kronor, säger han till NSD.se.

Luleå Hockeys klubbor saknas inför bortamatchen.

Foto: Bildbyrån

Champions Hockey Leagues semifinaler går av stapeln nu i veckorna två. Luleå Hockey möter Zug, och börjar med att möta laget borta i Schweiz. Därför har man nu rest ner – men tyvärr åkt på problem. För man har drabbats av komplikationer då bagaget inte kommit med från Danmark till Schweiz, där man mellanlandade.

Berättar kostnaden: ”Hade blivit dyrt”

I stället har den schweiziska storklubben fått låna ut klubbor såa tt Luleå Hockey ska kunna träna.

– Det var schyst av dem. Om de inte gjort det hade vi inte kunnat träna, säger Ulf Engman till NSD.

– Det är bara att hoppas att klubborna kommer fram i tid till matchen.

Att köpa nya klubbor är ett verkligt alternativ, som kan kosta klubben dyrt.

– Det hade blivit dyrt. Det skulle förmodligen gå på 150 000 till 200 000 kronor. Killarna kan ju inte ha en klubba var. Förhoppningsvis täcker reseförsäkringen det.

Vinnaren av Luleås semifinal ställs mot Frölunda eller Brynäs. Förutsatt att Luleå och Frölunda går vidare, spelar göteborgarna hemma. Om Brynäs går vidare så väntas finalrepris för Luleå på hemmais OM man vinner sin egen match.



