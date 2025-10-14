Luleå tappade 2-0 till 2-2 mot italienska Bolzano.

Men sedan Mathias Bromé avgjort i förlängningen säkrar Luleå slutspelsplats i CHL.

Luleå räddar en slutspelsplats i Champions Hockey League. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter ett svagt seriespel i Champions Hockey League var Luleå Hockey piskade att vinna mot italienska Bolzano under tisdagskvällen för att ens kunna ta sig vidare till slutspel. En förlust hade inneburit att de riskerade att bli passerade av flera lag och hamna utanför en slutspelsplats.

Men hemmalaget såg ut att gå mot en trygg vinst hemma i Norrbotten inledningsvis. Eetu Koivistoinen har bara noterats för ett mål på 14 matcher i SHL och CHL så här långt. Men nu lossnade produktionen för finländaren som gjorde både 1-0 och 2-0 för Luleå. Vid båda målen stod Koivistoinen påpassligt framför mål för att sedan kunna raka in en returpuck i nät.

Mathias Bromé skjuter Luleå till CHL-slutspel

Luleå hade bra kontroll på tillställningen men när Bolzano fick powerplay i slutet av andra perioden spräcktes nollan för Joel Lassinantti. Bortalaget spelade över centrallinjen och ett direktskott besegrade Lassinantti i mål. Det innebar att italienarna plötsligt fick kontakt inför slutperioden. Bolzano behövde vinna för att ha chansen att kunna gå till slutspel och de pressade även på för en kvittering. De tog ut målvakten i slutet och lyckades även sätta 2-2 med blott 97 sekunder kvar att spela.

Därmed väntade förlängning och Luleå behövde ta bonuspoängen för att säkra en slutspelsplats. I övertidsspelet gick det däremot fort. Bolzano gick bort sig i försvaret och Frédéric Allard skickade då upp en passning över hela isen fram till Mathias Bromé som stack i ett friläge. Bromé gjorde inga misstag utan skickade in pucken bakom målvakten för att ge Luleå två poäng och säkra både segern samt en plats i slutspelet.

Luleå Hockey har nu tagit tio poäng på sex matcher i Champions Hockey Leagues seriespel och det räcker för att gå vidare till slutspel. Bolzano däremot missar slutspel med bara sex poäng.

Luleå – Bolzano 3–2 OT (1-0,1-1,0-1,1-0)

Luleå: Eetu Koivistoinen 2, Mathias Bromé.

Bolzano: Matt Bradley, Cole Schneider.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects