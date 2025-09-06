Luleå undvek fiasko – vann i Polen

Nere i Polen mötte Luleå Tychy under lördagskvällen. Då blev det en oväntat jämn match som slutade med en 3-2-seger för norrbottningarna.

Brian O’Neill blev matchvinnare för Luleå mot Tychy.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Luleå åkte ner till Polen för att möta Tychy i deras sista match innan SHL-säsongen. De svenska mästarna var under viss press efter att ha förlorat två av de tre tidigare matcherna i turneringen. Tungt favorittippade i Polen fick de däremot en riktigt bra start.

Redan efter dryga tre minuter kom 1-0-målet via Eetu Koivistoinen som slog in pucken från nära håll.

Det dröjde dock inte mer än någon minut innan Hannu Kuru skickade in 1-1-målet bakom Isak Sörqvist. Pontus Andreasson återgav dock ledningen till Luleå när han gjorde 2-1 i powerplay 13 minuter in i matchen.

Det kom ett 2-2-mål med drygt fem minuter kvar att spela av den första perioden. Men efter videogranskning plockades målet bort på grund av en målvaktsinterference. Något som fick det polska laget att bli rejält missnöjda. Situationen efterföljdes också av ett rejält bråk där Isac Hedqvist blev utvisad.

Luleå besegrade Tychy

I den andra perioden utökade sedan Brian O’Neill ledningen till 3-1 bara 24 sekunder in i den andra perioden.

Med 30 sekunder kvar av den andra akten kom däremot en reducering när Valtteri Kakkonen prickade in 3-2. Närmare än så kom dock aldrig det polska laget. I den tredje perioden var det händelsefattigt och kvitteringen uteblev.

Inte heller Luleå fick in något mer mål utan matchen slutade 3-2. Skottstatistiken var 24-20 i fördel för Luleå.

