Det har gått tungt för de regerande mästarna i SHL. Under tisdagen förlorade Luleå också borta mot Fischtown Penguins i CHL med 2-0.



Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Luleå har en släng av den berömda guldbaksmällan. Norrbottningarna har gått tungt i SHL och endast vunnit tre av nio matcher. Där de har blivit en seger senaste sju matcherna. Under tisdagen ställdes de nu mot Bremerhaven i CHL på bortaplan.

Och då fortsatte den tunga trenden.

Efter en mållös första period kom 1-0 för hemmalaget. Den tidigare Leksandsforwarden Alex Friesen spelade fram Bennet Roßmy till 1-0 för tyskarna. Ett mål som de sedan fortsatte att spela på matchen igenom. Luleå kom inte långt i offensiven och 1-0 höll sig in i den tredje perioden.

Fischtown Penguins fortsatte att spela bra i den tredje perioden och höll det svenska mästarlaget på utsidan.

Istället för en kvittering kom då också 2-0 via Jan Urbas som hittade rätt i powerplay. Ett mål som satte punktering på matchen med bara minuter kvar att spela.

Det här var alltså Luleås fjärde raka förlust. Nu väntar spel i SHL igen på torsdag där de har HV71 och Växjö på hemmaplan torsdag och lördag den här veckan. Två matcher som blir kritiska för att inte ramla ner under kvalstrecket.

I CHL har Luleå nu åtta poäng och ligger i skrivande stund två poäng ovanför slutspelsstrecket. Det kan därmed krävas en seger i sista omgången mot Bolzano för att inte missa slutspelet.

Frölunda segrade mot Eisbären

Även Frölunda var i Tyskland och spelade den här kvällen. Göteborgarna ställdes mot Eisbären Berlin på bortaplan. För dem gick det däremot betydligt bättre. Det svenska topplaget var i kontroll av matchen från start till mål och vann med 4-1.

Målskyttar var Erik Thorell (två mål), Henrik Tömmernes och Jacob Peterson.

Frölunda ligger nu bäst till av alla svenska lag i CHL och har också kvalificerat sig till slutspelet. Just nu ligger de på en andraplats med tolv poäng, endast bakom Lukko.