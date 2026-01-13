Brynäs smäll – kaptenen missar CHL-semifinalen

Brynäs tvingas klara sig utan sin lagkapten i CHL-semifinalen.

Johan Larsson saknas i kvällens match mot Frölunda.

Johan Larsson saknas i kvällens CHL-semifinal. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

I kväll väntar den första av två matcher i den helsvenska semifinalen i CHL mellan Brynäs och Frölunda. Lagen har nu släppt sina trupper och det blir då flera förändringar i båda lagen.

Brynäs saknar två spelare jämfört med straffsegern mot Linköping i lördags. Det handlar om nyckelspelarna Johan Larsson och Simon Bertilsson som inte kommer till spel mot Frölunda. Bertilsson vilas sannolikt medan Larsson saknas efter att ha klivit av Brynäs träning under måndagen. Det är ännu inte känt ifall Johan Larsson är skadad eller vad det är som gör att han inte kommer till spel i kväll.

I stället är det 18-årige centern Gustav Hillström som kliver upp som center i förstakedjan mellan Jakob Silfverberg och Kieffer Bellows. Samtidigt lyfter Brynäs också upp juniorerna Victor Hedin Raftheim och Leo Sundqvist som extraspelare i kvällens match.

Frölunda å sin sida får däremot tillbaka två spelare. Det handlar om Ivar Stenberg och Max Westergård som båda är tillbaka från JVM och nu kliver in i laguppställningen. Stenberg återförenas med kedjekamraterna Theodor Niederbach och Max Lindholm medan Westergård inleder som 13:e forward. Det innebär att forwarden Filip Cederqvist flyttas ner till fjärdekedjan med Nicklas Lasu och Isac Born.

Matchen börjar med start 19:00 i Monitor ERP Arena.

