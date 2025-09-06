Svensken öser in poäng i CHL: ”Vill gå så långt vi kan”

Jens Lööke har varit lysande i Finland sedan han flyttade dit.

För Hockeysverige berättar han om hur det är att spela för Ilves i en av Europas största arenor, och hur det kommer sig att han fullständigt öser in poäng.

– Vi ska vara ett topplag i ligan och i Europa och vi vill inte skoja runt där utan går in för det till hundra procent, säger han.

Jens Lööke firar mål för Björklöven mot Djurgården med Gerry Fitzgerald.

Foto: Bildbyrån

Jens Lööke stod för en riktigt stark säsong förra året i finska storklubben Ilves. Vid sin sida hade han fyra svenskar i form av Erik Borg, Carl Klingberg, John Nyberg och Simon Johansson.

När Ilves nu har sparkat i gång sin tävlingssäsong med matcher i Champions Hockey League, har Ilves inlett med tre raka segrar. Och svenske Jens Lööke är alltså tvåa i poängligan med sina fem poäng. Bara slagen av Hynek Zohorna, som gjorde tre år i Oskarshamn och numera spelar för Kometa Brno i Tjeckien.

– Jag har fått bra chanser sedan jag kom hit och visat för Ilves att jag är väldigt föreberedd, gör bra tester och är vältränad och det ger mig chansen att få spela mycket.

– Sedan är det är väl en sak, men också att vi har haft ett väldigt bra lag och jag passar in bra hur vi spelar med mycket fart och så där. Valet att flytta hit blev så som vi hade hoppats jag och min agent och man har alla förutsättningar för att lyckas här så det finns som sagt med arenan och en träningsanläggning är bra och det är upp till en själv att prestera.

Så sent som i somras har Lööke skrivit på en förlängning med Tammerfors-klubben.

– Jag trivs verkligen hur bra som helst, jag trivdes otroligt bra i Vasa (där han spelade för Vaasan Sport) men här i Tammerfors har jag hittat rätt, det är en fantastisk stad.

Det var inget som fick Valbo-sonen att fundera en extra gång.

– Det var ingen tvekan, definitivt inte. Vår sportchef hörde av sig tidigt och frågade hur jag kände och när de visade förtroende för mig var det ett enkelt beslut att ta med tanke på den fina tid jag haft här, säger han till Hockeysverige.

Jens Lööke i Timrå.

Foto: Bildbyrån

”Det är en organisation som vill vinna”

Ilves är en av de största klubbarna i Finland och har näst flest meriter. Men de har inte vunnit Liiga sedan 1985, vilket de nu vill göra nästa år.

– Det är en organisation som vill vinna och där vi är med vill vi gå så långt vi kan. Vi ska vara ett topplag i ligan och i Europa och vi vill inte skoja runt där utan går in för det till hundra procent.

Den finska ligan har blivit något av ett mellansteg mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Men hur kan man beskriva den på ett bra sätt?

– Jo, men ungefär som du förklarar den och den har vuxit när jag har varit här tycker jag och skickligheten blivit högre. Lagen som är med i CHL från finska ligan håller bra klass och står sig bra och det som att det är en rolig hockey som spelas här och det är inget att klaga på här liksom och hockeyn går framåt hela tiden.

Ilves spelar i jättearenan Nokia Arena i Tammerfors.

Foto: Bildbyrån

Ilves hemmaarena är något alldeles särskilt och har plats för cirka 13 500 åskådare. Det har spelats VM i hockey där och i skrivande stund så spelas även basket-EM där.

Att spela där är något alldeles extra, menar Lööke.

– Det är bara helt fantastiskt att gå in på den isen. Det är en arena som tillhör toppen i Europa och lägger till fansens på det så är det underbart för en spelare att kliva ut till det varje kväll. Det är helt sjukt och det är något som gör att man vill stanna här och många brinner för det och vill gärna vinna och det får man upp en jävla ånga på.

Förlorade kedjekamraten till Växjö

Efter fjolårssäsongen visade det sig att viktiga Eemeli Suomi hade fångat Växjö Lakers intresse, och Lööke förlorade sin kedjekamrat till Småland.

Nu har man fått testa nya formationer.

– Med tanke på att Eemeli lämnade sen förra säsongen har vi fortsatt med att testa runt lite med vem vi skulle ha med oss. Men grunden är med mig och (Matias) Mäntykivi.

Hur känns det då?

– För det första är han en väldigt bra center att spela med och vi känner varandra bra på och utanför isen och gör det ganska lätt för varandra. Det brukar vara lätt med många skickliga spelare vem som kommer in spelar ingen roll. Det känns bra och vi har något på gång definitivt och CHL har funkat bra för oss.

Carl Klingberg bröt med Frölunda rätt plötsligt och dök i stället upp i Tammerfors och i Nokia Arena.

Den tidigare landslagsbacken med massor med meriter från spel på hög nivå inte minst i Europa, gjorde sedan mängder med poäng i Liiga under hela säsongen.

– Han är en väldigt, väldigt bra spelare att få in och även som person utanför isen. Han är en stor bidragande faktor till att alla kommer in i laget och han tar hand om alla och pratar med alla och har gett oss något både på isen och utanför. Som spelare är det första gången vi spelar ihop och jag har sett honom och vet han är en väldigt duktig spelare. Han är stor stark och kan hålla i pucken.