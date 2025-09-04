I kväll gjorde Nicklas Bäckström sin första tävlingsmatch för Brynäs efter hemkomsten.

”Bäckis” noterades för en assist när Brynäs vann med 4-2 hemma mot Klagenfurt.

Jakob Silfverberg och Nicklas Bäckström fick jubla tillsammans. Foto: Bildbyrån

Brynäs inledde CHL-spelet med två raka bortamatcher men under torsdagen var klubben tillbaka på hemmaplan i Gävle igen. Den här gången stod österrikiska Klagenfurt för motståndet. Nicklas Bäckström var med i laguppställningen i tävlingssammanhang med Brynäs för första gången på 18 år då ”Bäckis” var kvar hemma i Sverige under Brynäs båda bortamatcher i CHL.

Redan tidigt i matchen kom 1-0 för Brynäs. Tyler Vesel satte ledningsmålet efter en fin framspelning av nye backen Michal Kempný. Ledningen höll dock inte utan bortalaget kunde kvittera genom ett direktskott som överlistade en skymd Damian Clara i Brynäskassen.

Nicklas Bäckström med assist fram till Brynäs segermål

1-1 stod sig sedan väldigt länge och det dröjde till starten av tredje perioden innan Brynäs kunde återta ledningen. Hemmalaget kom på en kontring i numerärt underläge och talangen Lucas Pettersson spelade då bak pucken till Johannes Kinnvall som hittade nätet för 2-1. Senare i perioden fick Brynäs chansen i powerplay och då kom även 3-1. Nicklas Bäckström stod med pucken vid ena tekningscirkeln och spelade ner till Johan Larsson bakom mål som åkte in mot kassen och sedan passade över till Jakob Silfverberg som skickade in pucken via ett direktskott.

Klagenfurt fick in en reducering i ett försök att skapa spänning i matchen men Brynäs kunde punktera tillställningen med dryga minuten kvar då Lucas Pettersson satte 4-2 i tom kasse.

Brynäs har nu inlett Champions Hockey League med två vinster och en förlust. De åkte på en 4-1-förlust nere i Tjeckien mot Kometa Brno för att sedan vinna med 5-0 borta mot Mountfield och nu alltså 4-2 mot Klagenfurt. På lördag väntar dock tufft motstånd för Brynäs då de regerande CHL- och schweiziska mästarna ZSC Lions kommer på besök i Gävle.

Brynäs – Klagenfurt 4–2 (1-1,0-0,3-1)

Brynäs: Tyler Vesel, Johannes Kinnvall, Jacob Silfverberg, Lucas Pettersson.

Klagenfurt: Thomas Hundertpfund, Mathias From.