Ivar Stenberg är tillbaka för Frölunda.

Då kan han fram och blev målskytt direkt i CHL-semifinalen mot Brynäs.

– Han är fantastisk, det är imponerande vilket kliv han har tagit sedan han kom upp förra året, säger Nicklas Lasu till Viaplay.

Ivar Stenberg blev målskytt direkt i comebacken med Frölunda. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Under tisdagskvällen inleddes semifinalspelet i Champions Hockey League. I Gävle väntade ett helsvenskt möte mellan Brynäs och Frölunda för den första matchen i dubbelmötet.

Till semifinalen fick Frölunda tillbaka supertalangen Ivar Stenberg som gjorde sin första matcher efter JVM, där han gjorde succé på vägen till guldet. Stenberg levererade direkt för göteborgarna i sin comeback. När Jakob Silfverberg drog på sig en utvisning på slashing fick Frölunda chansen i powerplay och då small det. Ivar Stenberg klev in och snärtade iväg ett vasst skott som gick in högt bakom Brynäsmålvakten Erik Källgren.

Stenbergs mål var skillnaden mellan lagen efter första perioden. I periodpausen hyllades sedan Ivar Stenberg rejält av lagkamraten Nicklas Lasu.

– Det är fantastiskt. Det klivet som han har tagit sedan han kom upp förra året… Man såg ju redan då att det var något annat, men just den utvecklingen som har blivit på bara ett år här. Det är imponerande. Hans beslutsfattande är något som man inte sett så ofta tidigare, säger Lasu till Viaplay om Stenberg.

Frölunda nollar Brynäs i CHL-semifinalen

I andra perioden visade Frölunda sedan sin defensiva klass och släppte knappt till några chanser mot Brynäs. När hemmalaget väl skapade någonting stod också målvakten Lars Johansson i vägen. Därmed blev mittperioden mållös och Frölundas 1-0-ledning stod sig.

Brynäs hade fått chansen att spela powerplay flera gånger i matchen men utan att komma till heta lägen. Men Frölunda satte 1-0 i PP under första perioden och när de fick spela powerplay i tredje perioden kom också 2-0. Max Friberg stod på rätt plats framför Brynäs mål och kunde peta in returen efter ett skott av Jere Innala.

Brynäs lyckades inte heller få hål på Lars Johansson under resterande del av matchen utan i stället kunde Frölunda hålla undan och vinna med 2-0. Lagen möts igen om en vecka, då i Göteborg, där det kommer att avgöras vilka som går vidare till CHL-final.

Brynäs – Frölunda 0–2 (0-1,0-0,0-1)

Brynäs: –

Frölunda: Ivar Stenberg, Max Friberg.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects