Isak Sörqvist debuterade för Luleå i 4-2-vinsten mot SC Bern.

Efteråt hyllas han bland annat av lagkaptenen Erik Gustafsson.

– Det är en dröm som gick i upplevelse, säger Sörqvist på klubbens hemsida.

Erik Gustafsson hyllar Isak Sörqvist efter seniordebuten med Luleå. Foto: Bildbyrån

Inför dagens CHL-match mot SC Bern meddelade Luleå Hockey att den 18-årige målvakten Isak Sörqvist skulle få göra sin seniordebut i matchen. Sörqvist har Luleå som moderklubb och har varit förstemålvakt för klubbens U20-lag de senaste två säsongerna. I våras var han uttagen i den svenska truppen till U18-VM men han spelade inte i turneringen.

Debuten gick sedan lysande för Isak Sörqvist som räddade 15 av 17 skott och blev en vinnare efter att Luleå besegrat Bern med 4-2. Efteråt var Sörqvist märkbart tagen av stunden.

– Det var riktigt kul, en dröm som gick i upplevelse. Det var bara att njuta, det var jävligt kul, säger 18-åringen i ett klipp på Luleås hemsida.

Sörqvist fick framför allt kliva fram för Luleå vid ställningen 3-2 då Bern pressade på för att få in en sen kvittering. Talangen stod då för flera fina räddningar för att hjälpa Luleå vinna matchen. Själv var han dock ödmjuk om sin insats.

– Jag hade inte jättemycket att göra utan det var bra försvarsspel framför mig. De fick två frilägen där jag öppnade upp mig lite men det är bara kul att vinna.

Erik Gustafsson hyllar Isak Sörqvist efter Luleå-debuten

Någon som imponerades över Sörqvists insats i matchen var Luleås lagkapten Erik Gustafsson. Efter matchen hyllar han den unge målvakten för hur han uppträdde under matchen.

– Han skötte sig jättefint där bak och var väldigt lugn för att vara så ung och göra sin debut. Han gör en bra match och sprider ett bra lugn för att vara så ung, säger Gustafsson till Norrbottens-Kuriren.

Luleå har nu en seger och en förlust hittills på två matcher i Champions Hockey League. De förlorade först med 3-2 mot EV Zug efter förlängning innan det nu blev seger med 4-2 mot Bern.

