Isak Sörqvist, 18, fick chansen att debutera för Luleå i dag.

Då stod talangen för en stark insats när Luleå vann med 4-2 mot SC Bern i Champions Hockey League.

Isak Sörqvist blev en vinnare i sin seniordebut med Luleå Hockey. Foto:Viaplay/Skärmdump & Kenta Jönsson/Bildbyrån

I torsdags inledde Luleå Hockey sin tävlingssäsong med en match mot schweiziska EV Zug hemma i Delfinen. De svenska mästarna förlorade då med 3-2 efter förlängning sedan svenske Lukas Bengtsson skjutit avgörandet. Under lördagen väntade nu återigen tufft motstånd för Luleå som ställdes mot SC Bern i Champions Hockey League.

Till dagens match fick då en debutant chansen i Luleå. 18-årige målvakten Isak Sörqvist har tidigare suttit på bänken i SHL men inte fått spela något för Luleå. Sörqvist har varit förstemålvakt för Luleås J20-lag de senaste två säsongerna och även varit med i U18-VM med Småkronorna i våras, där han dock inte fick spela. Nu fick han chansen att göra sin seniordebut för moderklubben Luleå.

Sörqvist testades av Bern i inledningen av matchen men stod då pall och Luleå kunde sedan ta över matchbilden mer. Hemmalaget tog också ledningen genom nyförvärvet Filip Eriksson som har fått en mycket fin start i sin nya klubb. Han gjorde mål i två träningsmatch tidigare i augusti och nätade även i torsdagens CHL-match mot Zug. Nu gjorde han sitt fjärde mål i Luleå-tröjan efter att ha kommit i ett fritt läge och skjutit in pucken bakom Berns svenske målvakt Adam Reideborn.

Isak Sörqvist en vinnare i debuten med Luleå

I den andra perioden såg Luleå också ut att ha kontroll på tillställning, men sedan släppte de in Bern i matchen igen. Två gånger om släppte Luleå till stora ytor bakåt vilket gjorde att Bern kunde komma i två frilägen och de gjorde mål båda gångerna genom att dra pucken i sidled och lägga in den mellan benen på Isak Sörqvist. 1-0 hade blivit 1-2 inom loppet av bara några minuter, men Luleå skulle sedan svara upp igen.

När hemmalaget fick spela powerplay klev Brian O’Neill fram och kvitterade till 2-2 med ett skott som gick stolpe in. Det var med andra ord oavgjort mellan de båda lagen efter 40 minuters hockey. Fem minuter in i tredje perioden lyckades Luleå sedan återta ledningen. Slutspelskungen från i våras, Frédéric Allard, spelade bak till sin backkollega Edvin Hammarlund och nyförvärvet från Djurgården avlossade ett skott som gick hela vägen in i nätet. Luleå hade sedan bud på fler mål men då stod Adam Reideborn i vägen innan Bern inledde sin kvitteringsjakt under slutet av matchen.

Luleå hade dock bra kontroll samtidigt som Isak Sörqvist klev fram och räddade alla chanser som Bern skapade. Sörqvist och Luleå lyckades då hålla tätt för att vinna med 4-2 sedan Markus Nurmi punkterat matchen i tom kasse. Luleå revanscherar sig då efter förlusten senast mot Zug samtidigt som Isak Sörqvist alltså får bli en vinnare i sin första A-lagsmatch för Luleå. 18-åringen räddade 15 av 17 skott i segern.

Luleå – Bern 4–2 (1-0,1-2,2-0)

Luleå: Filip Eriksson, Brian O’Neill, Edvin Hammarlund, Markus Nurmi.

Bern: Thierry Schild, Waltteri Merelä.

Source: Isak Sörqvist @ Elite Prospects