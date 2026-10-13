Här nätar 18-åringen – i debuten

Hjalmar Nilsén hittade nät direkt i debuten.

Foto: Viaplay (skärmdump/montage).

Trots att de spelade så sent som i lördags saknades Pudas, Hugg, Aagaard, Fasching och Stjernborg från Skellefteås laguppställning när det var dags för Champions Hockey League och Salzburg under tisdagen. Istället klev flertalet löften in från U20, med Hjalmar Nilsén, född 2008, som utropstecken i form av debutant.

Och ja, vad gör det att stjärnor vilas när juniorerna så sömnlöst kliver in i A-laget?

Med 0–1 på tavlan, och 25 minuter spelade, klev just Nilsén fram som målskytt. 18-åringen var uppskriven som extraforward, men hamnade på isen i en omställning med Oscar Lindberg. Därifrån slog han, på halvvolley, in den höga returen när den damp ner.

– Ja, men plocka pucken. Boliden-produkten får göra mål. I sin första A-lagsmatch driver den gänglige ynglingen på mål och blir belönad. Lindberg tar avslutet, det blir en lite avig retur och Nilsén bara fullföljer. Det kan verkligen ge lönt för mödan. Han stöter in den mellan benen. Han är ju en målskytt, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen.

Hjalmar Nilsén har också inlett U20-säsongen starkt, och står på sju fullträffar efter 12 spelade matcher. Totalt innebär det 17 poäng, vilket gör honom till juniorlagets främsta i kolumnen, strax framför Love Lorentzon och Edwin Annerstedt som också fick chansen mot Salzburg. Felix Svensson och Olle Lundström var de andra.

Efter 1–1-målet säkrade Oskar Vuollet och Jonathan Davidsson 2–1 och 3–1. Ovan nämnda Lorentzon noterades sedan för en assist till Vuollets andra för dagen.

Skellefteå – Salzburg: 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

Skellefteå: Nilsén, Vuollet (2), Davidsson.

Salzburg: Robertson, Huber.