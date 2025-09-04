Frölunda var länge illa ute mot polska GKS Tychy i CHL.

Men Noah Hasa räddade göteborgarna från fiasko med sitt segermål i 3-1-vinsten.

Robert Ohlssons Frölunda räddades av ett segermål från Noah Hasa i Polen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölunda hade under torsdagen rest ner till Polen för en bortamatch i Champions Hockey League mot GKS Tychy. Det är en match där göteborgarna förväntas vinna relativt enkelt. Men det visade sig bli tuffare än vad många trodde på förhand.

Halvvägs in i den första perioden chockades Frölunda rejält då Tychy tog ledningen med ett direktskott som gick in bakom Tobias Normann i målet. Frölunda tog sedan över matchbilden helt och hållet men Tychys polsk-tjeckiske målvakt Tomáš Fučík stod på huvudet och räddade allt som Frölunda skapade. Det skulle sedan dröja väldigt länge innan Frölunda till slut lyckades spräcka målvaktens nolla.

Henrik Tömmernes sköt ett skott och Max Friberg höll sig sedan framme och slog in returen. GKS Tychy klagade dock och menade att Friberg sparkade in pucken på ett otillåtet sätt. Efter videogranskning godkändes sedan målet och kvitteringen var ett faktum.

Noah Hasa sköt segern till Frölunda i Polen

När den tredje perioden började orkade Tychy sedan inte hänga med längre. Frölunda vred upp på tempot och skapade flera långa anfall vilket även ledde till att de kunde ta ledningen. Noah Hasa gav Frölunda ledningen efter bara 75 sekunders spel med ett lurigt skott som gick in vid bortre stolpen. Några minuter senare kom även 3-1 till göteborgarna. Den här gången sköt Linus Högberg ett skott som gick på Noah Dower Nilsson, som fick ont, och sedan studsade ut till Arttu Ruotsalainen som sköt direkt vilket överraskade målvakten.

Ett par Frölunda-utvisningar i slutet av matchen gjorde att GKS Tychy fick chansen att etablera lite tryck i ett försök att komma tillbaka in i matchen. Men Tobias Normann och Frölundas försvar höll tätt och såg till att göteborgarna kan lämna Polen med seger.

Frölunda HC har därmed inlett CHL-spelet med tre raka vinster. Tidigare har de även besegrat schweiziska Lausanne med 5-2 och italienska Bolzano med 3-0. Frölundas nästa match i CHL spelas på lördag då de gästar Eisbären Berlin i Tyskland.

GKS Tychy – Frölunda 1–3 (1-0,0-1,0-2)

Tychy: Hannu Kuru.

Frölunda: Max Friberg, Noah Hasa, Arttu Ruotsalainen.