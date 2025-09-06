Frölundas missräkning – förlorade i Tjeckien

Efter en försäsong med nästan bara segrar avslutade Frölunda CHL-veckan med en 4-2-förlust mot Sparta Prag i Tjeckien.

Frölunda förlorade mot Sparta Prag, en match som spelades i Chomutov.

Foto: Slavomir Kubes/CTK Photo/Alamy Live News

Förutom en förlängningsförlust mot Leksand i Strömstad har Frölunda vunnit samtliga matcher under försäsongen. I CHL har de avverkat Bolzano, Lausanne och Tychy. Det sista motståndet för försäsongen stod Sparta Prag för.

På bortaplan i Tjeckien blev det då också en förlust för göteborgarna.

Efter en mållös första period var det Max Lindholm som spräckte målnollan bara en minut in i den andra perioden. Därefter tog hemmalaget över matchen. Michal Repik skickade in 1-1 innan Tomas Hyka och den tidigare Skellefteåspelaren Martin Dzierkals fyllde på till 2-1 och 3-1.

Tjeckerna höll sedan undan och Frölunda hade svårt att finna en väg in i matchen. Men med uttagen målvakt och drygt två minuter kvar att spela kom reduceringen. Kaptenen Max Friberg klev fram och prickade in 3-2-målet.

Det gav Frölunda vittring men närmare än så kom de aldrig Sparta Prag. Hemmalaget satte också 4-2 i tom kasse, ett mål som Frölunda utmanade för offside. Det gick däremot inte igenom utan 4-2 blev slutresultatet.

